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Kara ‘Bulut’lar dağılıyor!

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi olmasına rağmen adı Antalyaspor ile anlaştı haberlerine karışan Erol Bulut sessizliğini dün de korudu. Adil Gevrek ile İstanbul’da sezon bittikten sonra 4. kez görüşen genç teknik adam devam eden sözleşmesinin iyileştirilen şeklini düşünmeye devam ediyor. Yönetim cephesi ise çıkan haberlere karşın, hocanın kalacağına inanıyor.

Kara ‘Bulut’lar dağılıyor!

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi olmasına rağmen adı Antalyaspor ile anlaştı haberlerine karışan Erol Bulut sessizliğini dün de korudu. Adil Gevrek ile İstanbul’da sezon bittikten sonra 4. kez görüşen genç teknik adam devam eden sözleşmesinin iyileştirilen şeklini düşünmeye devam ediyor. Yönetim cephesi ise çıkan haberlere karşın, hocanın kalacağına inanıyor.

01 Haziran 2018 Cuma 11:22
Kara ‘Bulut’lar dağılıyor!

Malatya ve Antalya camialarının son 1 haftadır gündemini yoğun bir şekilde işgal eden Erol Bulut, gelecek sezonla ilgili kararını henüz netleştirmedi. Yeni Malatyaspor yönetimiyle üst üste görüşmeler yapan Bulut’un başkan Adil Gevrek ile son 2 günde 2 kez bir araya geldiği öğrenildi. Genç teknik adamın devam eden sözleşmesinde iyileştirmeye giden başkan Gevrek, Bulut’a devam etme niyetinde olduklarını net bir şekilde söylemiş oldu.

GEVREK YÖNETİMİ RAHAT!

Buna karşın hala adı Antalyaspor ile anılan Erol Bulut’un, kamuoyuna açıklama yapmaksızın sessizliğini koruması ve Yeni Malatyaspor yönetimine net bir şekilde ‘kalmak istiyorum’ ya da ‘gitmek istiyorum’ dememesi kafa karışıklığına neden oluyor. Erol Bulut’un bu tutumu Malatyaspor ve Antalyaspor taraftarlarının da tepkisini çekerken, Yeni Malatyaspor yönetimi ise oldukça rahat bir tavır sergiliyor. Yönetimiyle İstanbul’da toplanan başkan Adil Gevrek’in yöneticilerine; “Biz hocamızla devam etme eğiliminde olduğumuzu hocamızın şartlarını iyileştirerek söyledik. Bu saatten sonra takdir kendisinin. Devam etse de etmese de saygı duyarız. Bizim kamuoyuna çıkıp hocayla anlaştık diyecek bir durumumuz yok. Zaten hocanın sözleşmesi devam ediyor. Kalma ya da gitme fikri ona ait. Biz birlikte daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Her şeye rağmen ayrılık olursa, biz de şartları ona göre gözden geçiririz” konuşmasını yaptığı öğrenildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutAdil Gevrek
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