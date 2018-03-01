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KARA: BASKIDAN KURTULDUK!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kalan haftalarda rakipler karşısında daha rahat top oynayacaklarını söyledi. Hiçbir zaman az ile yetinmediklerini belirten Kara, “Önümüzde 11 maç kaldı. Aynı ciddiyetle hazırlanıp daha rahat top oynayacağız. Ama hiçbir maça disiplinsiz şekilde çıkmayacağız.” dedi.

KARA: BASKIDAN KURTULDUK!

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kalan haftalarda rakipler karşısında daha rahat top oynayacaklarını söyledi. Hiçbir zaman az ile yetinmediklerini belirten Kara, “Önümüzde 11 maç kaldı. Aynı ciddiyetle hazırlanıp daha rahat top oynayacağız. Ama hiçbir maça disiplinsiz şekilde çıkmayacağız.” dedi.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 12:55
KARA: BASKIDAN KURTULDUK!

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi konuşan Kara, “Karabükspor’u maçtan önce küçümsemeden çalıştık. Futbolda zaten rakiplerinizi küçümseyemezsiniz. Saha içerisinde çetin mücadeleler yaşanacağını biliyorduk. Gerçekten iyi top oynuyorlar. Bu tür maçlar rakibiniz rahat olduğunda her zaman çok zor geçer. Müsabakanın üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Kazandığımız 3 puanı bütün camiamıza armağan ediyorum. Oradaki futbolcu arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu kadar olumsuzluklara rağmen kendileri ve takımları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Alın teri akıtıp emek veriyorlar. Onlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bundan sonra karşılaşacağımız rakiplerin önünde daha rahat top oynayacağız. Takım arkadaşlarım ve ben hiçbir zaman az ile yetinmedik. Önümüzde daha 11 maç var. Bu maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Hocalarımız, oyuncu arkadaşlarım ve ben hiçbir maça disiplinsiz şekilde çıkacağımızı düşünmüyorum. Maç içerisinde rakipten önde olduğunuzda ister istemez oyuncular arasında kopukluklar olabiliyor. Bu sadece bizim takımımız için geçerli değil diğer takımlar içinde geçerlidir. Karabükspor maçının sonlarına doğru 3-0’ın rahatlığı oldu. Sonlara doğru toparlamaya çalıştık. Bundan ziyade geride kalan 80 dakikayı değerlendirmek lazım. Kötü olanı değil iyi olanı her zaman örnek almak lazım. Maçın bitiminden önceki son pozisyonda ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Bu tür şeyler saha içerisinde kalır. O anda futbolcular üzerindeki gol atma isteği her zaman öne çıkar. Skora katkı sağlama isteği ister istemez hırs oluşturuyor. Maç bittikten sonra soyunma odasına girdiğimizde hep birlikte omuz omuza ve kol kolaydık. Bizim aramızda hiçbir zaman sıkıntı olmaz. İnşallah Malatya’yı daha iyi seviyelere taşırız.” dedi.

“CAMİAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yeni Malatyaspor’da mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, gelecekle ilgili planlarının olduğunu söyledi. Kara, “Sezon başında sadece beni isteyen takımlar vardı. Malatya’yı tercih ettim. Çünkü burada daha çok forma şansı bulup katkı sağlayacağımı düşündüm. Allah’a şükür her şey yolunda gidiyor. Hem kendim için hem takımım için iyi işler çıkarıyoruz. Taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Oynadığımız maçlarda bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Karabükspor maçında boşluklar vardı ama bunlar olabilir. Bizleri destekleyip sahip çıkıyorlar. Onların bizi sahiplenmelerini karşılıksız bırakmadığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda karakterli oyuncular var. Geleceğim ile ilgili planlarım elbette var. Ama acele ile verdiğim kararlarım olmadı. Önümüzde daha uzunca bir süre var. Bütün aklım ve kalbim ile Yeni Malatyaspor’a konsantre oldum. Bundan sonraki dönemde yine üzerine koyarak yoluma devam etmek istiyorum. Konyaspor maçı kendi taraftarı önünde zor bir maç olacak. Bulundukları konumu hak etmediklerini düşünüyorum. Pazar günü sahaya çıkıp iyi mücadele ettikten sonra sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporAytaç KaraMaçMalatya
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