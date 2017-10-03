Kulüp şöforü Zafer Çubukçu ile takım kaptanı Yalçın Ayhan bir birine girdi. Türkiye Caner Erkin-Talisca kavgasını koşunurken bir kavga'da Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Süper Lig'de oynanan ve 1-1 berabere biten Yeni Malatyaspor-Atiker konyaspor maçından sonra ev sahibi takımın soyunma odası karıştı. Golleri verilmediği için oldukça moralsiz olan futbolculardan Yalçın Ayhan maçtan sonra hıncını takım otobüsünü kullanan şoförden çıkarttı. Kulüp şöforünün soyunma odasına girmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Yalçın’ın, önce Zafer Çubukçu ile sözlü olarak atıştığı ardından tartışmanın büyüdüğü öğrenildi. Soyunma odasına Daha sonra tansiyon iyice yükseldi. Araya teknik heyet ile diğer futbolcular girdi ve Yalçın'ı sakinleştirdi. Yalçın, Başakşehir forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası takım arkadaşları ile birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 ceza almıştı. Başakşehir Kulübü de Yalçın'ı kadro dışı bırakarak yollarını ayırmıştı.

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