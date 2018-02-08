KAPTANA AĞIR CEZA!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nin (BAL) Malatya’da 27 Ocak’ta oynanan İnönü Üniversitesispor-Erdağ İnşaat Dumlupınarspor karşılaşması çıkan saha olayları nedeniyle AFDK’lık olmuştu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 58 sayılı toplantısında İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Cafer Aypan’a, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti, karşılaşmada kırmızı kart gören takım kaptanı Engin Yıldız’a ise kırmızı karttan dolayı 1, “saldırıda bulunması” nedeniyle ise 5 olmak üzere toplam 6 maçta oynamama cezası verdi. AFDK, İnönü Üniversitesispor’a ise “takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 650 TL para cezası verdi. AFDK, Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’a “takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 850 TL para cezası verirken, Kahramanmaraş’ın oyuncusu Ahmet Ak’a, 6 maç oynamam cezası verdi.

AFDK’nın cezalarını değerlendiren İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, Tahkim Kurulu’na başvurduklarını açıklayarak, “Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bir takım ağır tahrikler sonucu olaylar yaşandı. Herkes yaşananları gördü. Verilen bu ceza adalet mi? Adaletse bir şey demiyoruz. Tahkim Kurulu’na itirazda bulunacağız. Engin’in en kısa sürede aramıza dönmesi için gerekli girişleri başlattık sürecin de takipçisi olacağız” dedi.busabahmalatya.com