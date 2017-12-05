Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra 1 haftalık izin alarak İstanbul’a giden ve bu süreçte Osmanlıspor ve Akhisarspor maçlarında takımıyla beraber olamayan kaptan Yalçın Ayhan, yeniden Malatya’ya döndü. 35 yaşındaki tecrübeli stoper dün Malatya’da takımdan ayrı olarak çalıştı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un belirlediği bir yardımcı antrenör ve idman programı dahilinde çalışan kaptan Yalçın’ın A takım antrenman sahasını kullanması dikkat çekti. Başkan Adil Gevrek’in Yalçın’a kadro dışı kalsa bile kesinlikle her türlü kolaylığı sağlayın dediği öğrenilirken, bunun üzerine kulüp yetkililerinin sentetik saha ve alt yapı tesisi yerine A takım tesisini açtığı belirtildi. Öte yandan Yalçın Ayhan ile Başkan Adil Gevrek’in menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncuyla şimdilik yolları ayırmayı düşünmeyen yönetim, Yalçın’dan gelecek hamle üzerine af kapısını açık tutuyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da sürece dahil olmak istemediği ve sorunun başkan Gevrek ile Yalçın arasında hallolması için diğer profesyonellerin aradan çekildiği belirtildi. Tarafların birkaç gün içersinde yeniden bir görüşme yapıp, masaya oturması bekleniyor.

FATİH AVCI