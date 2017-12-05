05 Aralık 2017 Salı

Kaptan gemiden ayrı!

Yeni Malatyaspor’da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan deneyimli stoper Yalçın Ayhan, 1 haftalık iznin ardından Malatya’ya gelerek, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Yönetim ile Yalçın Ayhan’ın menajeri birkaç kez konuşurken, tarafların önümüzdeki birkaç gün içinde bir araya geleceği öğrenildi.

05 Aralık 2017 Salı 10:49
Kaptan gemiden ayrı!

  Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra 1 haftalık izin alarak İstanbul’a giden ve bu süreçte Osmanlıspor ve Akhisarspor maçlarında takımıyla beraber olamayan kaptan Yalçın Ayhan, yeniden Malatya’ya döndü. 35 yaşındaki tecrübeli stoper dün Malatya’da takımdan ayrı olarak çalıştı.

Teknik Direktör Erol Bulut’un belirlediği bir yardımcı antrenör ve idman programı dahilinde çalışan kaptan Yalçın’ın A takım antrenman  sahasını kullanması dikkat çekti. Başkan Adil Gevrek’in Yalçın’a kadro dışı kalsa bile kesinlikle her türlü kolaylığı sağlayın dediği öğrenilirken, bunun üzerine kulüp yetkililerinin sentetik saha ve alt yapı tesisi yerine A takım tesisini açtığı belirtildi. Öte yandan Yalçın Ayhan ile Başkan Adil Gevrek’in menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncuyla şimdilik yolları ayırmayı düşünmeyen yönetim, Yalçın’dan gelecek hamle üzerine af kapısını açık tutuyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da sürece dahil olmak istemediği ve sorunun başkan Gevrek ile Yalçın arasında hallolması için diğer profesyonellerin aradan çekildiği belirtildi. Tarafların birkaç gün içersinde yeniden bir görüşme yapıp, masaya oturması bekleniyor. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporYalçın Ayhan

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