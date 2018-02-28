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KAPTAN EŞİYLE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Yeni Malatyaspor’un genç takım kaptanı Sadık Çiftpınar, sarı kart cezalısı olduğu Karabükspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Eşi ve küçük kızıyla birlikte karşılaşmayı locadan takip eden başarılı savunma oyuncusu, saha içerisinde arkadaşlarına destek verdi.

KAPTAN EŞİYLE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Yeni Malatyaspor’un genç takım kaptanı Sadık Çiftpınar, sarı kart cezalısı olduğu Karabükspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Eşi ve küçük kızıyla birlikte karşılaşmayı locadan takip eden başarılı savunma oyuncusu, saha içerisinde arkadaşlarına destek verdi.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 12:45
KAPTAN EŞİYLE TRİBÜNDEN İZLEDİ

İnstagram hesabı üzerinden maçın ardından fotoğraf paylaşan Çiftpınar, “Bugün takımımızı aşklarımla birlikte tribünden destekledik. Sahada mücadele eden tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli galibiyetti. Herkesin ayağına, emeğine sağlık. Destek veren herkese teşekkür ederiz” notunu paylaştı. Bursaspor maçında gördüğü dördüncü sarı karttan dolayı Karabükspor karşısında forma giyemeyen genç oyuncu, bu hafta oynanacak Konyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.  Busabah Gazetesi 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 28.02.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSADIK ÇİFTPINARSarı Kart CezalısıKarabükspor Maçı
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