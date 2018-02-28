KAPTAN EŞİYLE TRİBÜNDEN İZLEDİ

İnstagram hesabı üzerinden maçın ardından fotoğraf paylaşan Çiftpınar, “Bugün takımımızı aşklarımla birlikte tribünden destekledik. Sahada mücadele eden tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli galibiyetti. Herkesin ayağına, emeğine sağlık. Destek veren herkese teşekkür ederiz” notunu paylaştı. Bursaspor maçında gördüğü dördüncü sarı karttan dolayı Karabükspor karşısında forma giyemeyen genç oyuncu, bu hafta oynanacak Konyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek. Busabah Gazetesi