Yeni Malatyaspor’da süresiz kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın son durumunu netleştirmek için yönetim başkan Adil Gevrek’in Malatya’ya gelmesiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Dün akşam saat 19.00’da başlayan toplantı gece yarılarına kadar sürdü. Yalçın konusu başta olmak üzere bir çok konu masaya yatırıldı. Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son durumunu görüşmek için toplanan yönetim, başarılı oyuncuyla yola devam etme yolunda bir karar verdi. Ancak kupa maçı ve hemen akabindeki Galatasaray maçını düşünen teknik heyetin bu karara bakış açısı önemli olduğundan başkan Gevrek, Erol Bulut ile özel bir toplantı yapacak.

Malatya’da takımdan ayrı antrenmanlarına devam eden Yalçın’ın da yeniden takıma dönmeye sıcak baktığı, tecrübeli futbolcunun bu konudaki ilk adımı yönetimden beklediği belirtiliyor. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında yenilen 3 golün de duran toplardaki yanlış adam paylaşımından kaynaklanması ve defansın önemli ismi Sadık Çİftpınar’da yaşanan ani performans düşüklüğünü de göz önüne aldığı öğrenilen yönetimin, özür dilemesi halinde tecrübeli futbolcuyu affedebileceği bildirildi.

FATİH AVCI