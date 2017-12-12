12 Aralık 2017 Salı

Kaptan dönüyor mu?

Beşiktaş ile oynanan 13. hafta maçından sonra yönetimin apar topar aldığı kararla kadro dışı bırakılan kaptan Yalçın Ayhan’ın durumu taraftarda gerginlik yaratmaya başladı. Yalçın’sız çıkılan 3 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor savunmasında, Göztepe maçında yapılan hatalar Yalçın Ayhan konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray maçı öncesi tecrübeli kaptanın af edilmesini istiyor. Yönetim kurulu dün gece Malatya’da bu konuyu konuşurken, devam mı tamam mı kararı bugün açıklanacak.

12 Aralık 2017 Salı 11:22
Kaptan dönüyor mu?

  Yeni Malatyaspor’da süresiz kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın son durumunu netleştirmek için yönetim başkan Adil Gevrek’in Malatya’ya gelmesiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Dün akşam saat 19.00’da başlayan toplantı gece yarılarına kadar sürdü. Yalçın konusu başta olmak üzere bir çok konu masaya yatırıldı. Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son durumunu görüşmek için toplanan yönetim, başarılı oyuncuyla yola devam etme yolunda bir karar verdi. Ancak kupa maçı ve hemen akabindeki Galatasaray maçını düşünen teknik heyetin bu karara bakış açısı önemli olduğundan başkan Gevrek, Erol Bulut ile özel bir toplantı yapacak.

Malatya’da takımdan ayrı antrenmanlarına devam eden Yalçın’ın da yeniden takıma dönmeye sıcak baktığı, tecrübeli futbolcunun bu konudaki ilk adımı yönetimden beklediği belirtiliyor. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında yenilen 3 golün de duran toplardaki yanlış adam paylaşımından kaynaklanması ve defansın önemli ismi Sadık Çİftpınar’da yaşanan ani performans düşüklüğünü de göz önüne aldığı öğrenilen yönetimin, özür dilemesi halinde tecrübeli futbolcuyu affedebileceği bildirildi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporYalçın Ayhan

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