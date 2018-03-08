KAPTAN DESTEK İSTEDİ

Fenerbahçe karşılaşmasında kendilerini izleyenlere iyi bir futbol izletmek istediklerini ifade eden Çiftpınar, “Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel atmosferde galibiyet alabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sadık Çiftpınar gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım taraftar baskısının kendilerine iyi geldiğini kaydeden genç oyuncu yeşil-beyazlı takımın bu baskıdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Sadık, “Geçen hafta galip geldiğimiz Konyaspor maçı bizim için çok ciddi bir karşılaşmaydı. Özellikle onların kazanmaya daha çok ihtiyacı olan bir maçtı. Bana göre biz takım olarak oynamamız gerektiği gibi oynadık. Her zaman oynadığımız kompakt bir şekilde oynadık. Müsabakanın hemen başında Jahovic’in kafa vuruşu dışında rakibe pozisyon vermedik. Taraftar baskısı da çok yüksekti. Ama bu baskıdan Konyaspor bence daha çok etkilendi. Biz gayet rahattık. Ne yaptığımızı bilerek hareket ettik. Maçın 80. dakikasında sonra daha farklı skor oluşabilirdi. Belki 3-4 gol daha bulabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Güzel bir galibiyet oldu. Alt sıralarla ilişkimizi iyice kestik. Aradaki fark 13 puana çıktı. Bundan sonra oynayacağımız 10 maç daha var. Tek tek giderek alabileceğimiz en yüksek puanları alarak daha iyi yerlere gelmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“BİLEĞİMİZİ KOLAY KOLAY BÜKEMEZLER”

“Sezona iyi başlayan uçtu kaçtı denen Göztepe ile aramızda 2 puan var. Kayserispor ile 4 puan var. Üst sıralarda yer almak çok uzak değil. Ama bizim öncelikli hedefimiz Fenerbahçe maçı o karşılaşmada taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel atmosferde galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce burada oynadığımız büyük takımlara karşı kapasitemizi onlara karşı iyi şekilde gösterdik. Aynı ciddiyetle sahada mücadele ettiğimiz sürece bu takımın bileği kolay kolay bükülmeyecektir. Son 9 maçta 1 defa mağlup olduk. O da Antalyaspor maçıydı ve 45 dakika 10 kişiyle oynadık. Saha da kim forma giyerse giysin bütün takım arkadaşlarım elinden geleni fazlasıyla yapacaktır. Yeni Malatyaspor’u daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Büyük takımlara karşı oynadığınızda gerek şehirde gerek camia da çok ayrı bir motivasyon oluşuyor. Stattaki atmosferden de bunu anlayabiliyorsunuz. İnşallah Pazar günü Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi güzel bir atmosfer oluşur. Bizde performansımızın üzerine daha da koyarak iyi bir mücadele ile en kötü ihtimalle puan alarak elbette yenebiliyorsak galip gelerek taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.”diye konuştu.

“DAVET BEKLİYORUM”

Nisan ayında oynanacak milli maç öncesinde milli takım aday kadrosunda yer almak istediğini kaydeden Sadık Çiftpınar, “Sezon başından beri Milli takımda forma giymek istememle alakalı sık sık sorular yöneltiliyor. Tabii her futbolcunun hedefinde ülkesinin milli takımında forma giyebilmek vardır. Benimde hedeflerimin arasında bu var. Öncelikli hedefim Yeni Malatyaspor formasının hakkını verebilmek sonrasındaki ilk amacım ay yıldızlı formayı taşıyabilmek. Açıkçası bunu bekliyorum. İnşallah bir gün milli takım teknik heyeti layık görürler. Gidebilirsem hem takımım ve şehir adına hem kendi adıma çok güzel bir ortam oluşur. Orada Malatyaspor’u iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi