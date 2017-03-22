22 Mart 2017 Çarşamba

Kaptan derbide olmayacak!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Sedat Ağçay, 1 Nisan’da oynanacak Yeni Malatyaspor – Elazığspor müsabakasında forma giyemeyecek.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:32
Kaptan derbide olmayacak!

 Manisaspor maçının 51. Dakikasında sarı kart gören 35 yaşındaki başarılı orta saha 4 sarı kart limitini doldurdu. Cezalı duruma düşen Sedat Ağçay, bu önemli müsabakada kaptanlık pazı bandını devretmek zorunda kalacak. Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen tecrübeli yıldız, geride kalan 25 haftanın 24 maçında forma giymişti. Eskişehirspor maçında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Sedat’ın yerine görev verilmesi beklenen isim ise Murat Yıldırım. Elazığ maçı hazırlıkları başladığında teknik direktör İrfan Buz’un tüm konsantresini bu mevki için harcayacağı öğrenildi.

FATİH AVCI
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