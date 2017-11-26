26 Kasım 2017 Pazar

Kaptan artık gemide yok! Yalçın Ayhan kadro dışı bırakıldı...

Beşiktaş beraberliği sonrası Yeni Malatyaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Acilen toplanan yönetim ve teknik heyet sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan’ı kadro dışı bıraktı. Peki kadro dışı kararının nedeni neydi?... İşte detaylar...

26 Kasım 2017 Pazar 14:47
Kaptan artık gemide yok! Yalçın Ayhan kadro dışı bırakıldı...

  Süper Lig’de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyspor’da Ertuğrul Sağlam’dan itibaren takım kaptanlığını sürdüren Yalçın Ayhan, bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek’in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olayı doğrulayan yönetim, bilgi vermedi. Başkan Adil Gevrek’in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya’ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın’ın haber verilmesine rağmen katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu ört bas eden yönetim, maçın ardından Erol Bulut’un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı ifade edildi. Yalçın’ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor. 

FATİH AVCI
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