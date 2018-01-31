KAPTAN ADEM’DEN BAŞARI SÖZÜ

Yeni Malatyaspor'un futbolcuları Adem Büyük ile Doria, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde alt sıralara bakma istemediklerini belirten Adem Büyük, “İyi futbol oynayarak kayıp ettiğimiz maçlar olmuştu. Ama son 4 haftaya baktığımızda 3 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Özellikle bunlar üst sıralarda mücadele eden takımlara karşı aldığımız galibiyetler. Sivasspor’un kadrosunda etkili isimler olduğunu biliyorduk. Maç öncesinde dersimize iyi çalışmıştık. Oyuna iyi başlayarak pozisyonlar bulduk. İlk yarıda genel itibariyle oyun ve topa sahip olma üstünlüğü bizdeydi. Golü arayan, atakları bulmaya çalışan bizdik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti ama ikinci yarının başında sıkıntılar yaşadık. Belki konsantrasyon eksiliği olabilir. Sonuçta kazandığımız penaltıyla maçtan galip ayrıldık. İlk geldiğim zamanlarda söylemiştim. Biz kesinlikle alt sıralara bakmak istemiyoruz. Gözümüz hep yukarılarda olmak zorunda. Hem şehir olarak hem de camia olarak bunu hak eden bir topluluk var. Alt sıralardaki takımların puan kazandığı haftada kazanamasaydık ilerde belki sıkıntı çekebilirdik. Şimdi yukarı bir adım daha yaklaştık. O açıdan çok önemliydi. Artık takım olarak çok iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim” dedi.



“Başarılı olmak için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım”

Takım kaptanlığının kendisine verilmesiyle ilgili de konuşan Adem Büyük şunları söyledi:

“Kaptanlık görevi bana uygun görüldü. Bu konuda bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Ben Malatya’ya başarılı olmaya geldim. Başarılı olmak için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Tıpkı takım arkadaşlarım gibi mücadele vermeye devam edeceğim. Onlar bana buraya gelirken çok yardımcı oldular. Hiçbir yabancılık çekmedim. Ligin ikinci yarısında ikinci haftayı bitirdik. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Aynı performansı, disiplini ve sorumluluğu bundan sonraki tüm maçlarda devam ettireceğiz. Bu konuda kişilerin performansı önemli ama başarı yakalamak istiyorsak takım olarak bunu başarmalıyız. Ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum, ne yapıyorsak hep beraber yapmalıyız. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz ve yapacaklarımız kariyerimiz açısından çok önemli. Bunun sürekli konuşuyoruz. Hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.”



“Büyük katkı sağlamaya çalışacağım”

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Matheus Doria ise takıma katkı sağlamak istediğini söyledi. Doria, “Malatya’ya gelirken çok güzel karşılandım. Duygularım şuanda en üst düzeyde. Takım olarak ligin ikinci yarısında iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Tüm şartlarda Yeni Malatyaspor’a en büyük katkıyı sağlamaya çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla maçtan maça artan bir performans var. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Ligi şuan bulunduğumuz konumdan çok daha iyi bir konumda bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com

