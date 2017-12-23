Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcuları, Turgut Özal Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Aldıkları hediyeleri çocuklara veren ve bir süre onlarla sohbet eden futbolcular duygusal anlar yaşadı. Futbolculardan Adem Büyük burada yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor Malatya’nın ortak değeri. Biz de bu şehirdeki her bir değerimizi bilmeliyiz ve tüm değerlerimizle bir araya gelebilmeliyiz. Biz büyük bir aileyiz diyebiliyorsak, bu lafta kalmamalı ve aile olabilmeliyiz. Bulunduğumuz bu servisteki arkadaşlarımızın kulaklarına yalnız olmadıklarını fısıldadık” dedi.



“BİZLER DE BURADA MAÇ YAPIYORUZ”

Onkoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünsal Özgün ise, "Öncelikle Yeni Malatyaspor’un başarılarından mutlu olduğumuzu ve teşekkürlerimizi iletiriz bu vesile ile. Tabi ki Yeni Malatyaspor sahalarda maç yaparken bizler de burada maç yapıyoruz. Bulunduğumuz bu servis yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyor. Hem Malatya’nın hem de bölgenin müracaat bölgesi burası. Yaklaşık 3 ila 5 milyon arası bir nüfusa hitap ediyoruz. 22 yataklı çocuk onkoloji hastaları için bir servisimiz ve 5 yataklı kemik iliği nakil merkezimiz var. Dünyada ve Türkiye’de kat edilen mesafeler nedeni ile lösemi tedavi edilir bir hale gelmiştir. Hastalarımızın yaklaşık 3’te 2’si bu süreci şifa ile tamamlamaktadır. Hepinize tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyor, ligde başarılar diliyorum” diye konuştu.



“FUTBOL DIŞINDA YAŞANAN BİRÇOK MANEVİYAT VAR”

Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı da hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hocalarımız ve futbolcularımız ile birlikte Turgut Özal Tıp Merkezi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımızı, çocuklarımız diyorum çünkü onlar bizim de çocuklarımız, ziyaretlerine geldik. Bir nebze de olsa yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Futbol belki bizim hayatımızın merkezine koyduğumuz bir işimiz ama hayatta futbol dışında yaşanan birçok maneviyat var. Sadece bizim için söylemiyorum. İnsanlık, çevresindeki ihtiyaç sahiplerini görmeli ve mutlaka elinden gelen yardımı göstermeli. Bazen ufacık bir tebessüm bile en etkili ilaçlardan çok daha faydalı olabiliyor. Biz bunu bir nebze de olsa başarabildiysek ne mutlu bize. Hocalarımıza karşılamalarından ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerimizi sıklaştırmaya çalışacağız. Kendi evimizde oynadığımız herhangi bir maçta burada tedavi gören çocuklarımızı, ailelerini ve servis çalışanlarını stadımızda misafir etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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