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Kaplanlar Topuk Yaylasında

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. Etap kamp çalışmaları çerçevesinde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 28 Temmuz’a kadar burada sürdürecek olan sarı-kırmızılılar verilecek 2 günlük iznin ardından Malatya’da toplanacak.

Kaplanlar Topuk Yaylasında

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. Etap kamp çalışmaları çerçevesinde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 28 Temmuz’a kadar burada sürdürecek olan sarı-kırmızılılar verilecek 2 günlük iznin ardından Malatya’da toplanacak.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:17
Kaplanlar Topuk Yaylasında

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası’nda bugün toplanarak devam edecek olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar sürüyor. Kadrosuna son olarak Ömer Şişmanoğlu’nu dahil eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken kulüp başkanı Adil Gevrek, görüşme halinde oldukları isimlerin kampa yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Geçen yılki kadroyu muhafaza ederek eksik mevkilere takviye yapacaklarını ifade eden Gevrek,  “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Takımımız kamp çalışmalarını verimli bir şekilde devam ettiriyor. Bu doğrultuda oynamış olduğumuz hazırlık maçları da var. Bu maçlarda takımımız iyi bir görüntü ortaya koydu. Yeni oyuncularımızın da takıma uyum sağladıklarını görmek bizim için iyi oldu. Tabii zamanla daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum.” dedi.

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda transferde almak istedikleri oyuncuları Topuk Yaylası kampına yetiştirmek istediklerini belirten başkan Gevrek, “Gerek transfer komitemizin belirlediği oyuncular, gerekse de hocamızın istediği oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız bu oyuncularla bir an önce sözleşme imzalayarak Topuk Yaylası kampına yetiştirmek. Birkaç mevkide eksiğimiz var. Bu eksikleri yeni alacağımız oyuncularla tamamlamak istiyoruz. Şuanda transfer piyasası genel itibariyle durgun. Döviz kuru bütün takımları etkilemiş durumda. Ama taraftarımız rahat olsun, takımımıza fayda sağlayacak isimleri transfer edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Kaplanlar Topuk Yaylasında3. Etap Kamp çalışmaları
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