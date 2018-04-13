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KAPLANLAR ALANYA’YA BİLENİYOR

Yeni Malatyaspor, U21 Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında konuk edeceği U21 Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Geride kalan son 5 maçta galibiyeti unutan sarı-kırmızılılar Antalya temsilcisi karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.

KAPLANLAR ALANYA’YA BİLENİYOR

Yeni Malatyaspor, U21 Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında konuk edeceği U21 Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Geride kalan son 5 maçta galibiyeti unutan sarı-kırmızılılar Antalya temsilcisi karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.

13 Nisan 2018 Cuma 11:54
KAPLANLAR ALANYA’YA BİLENİYOR

Türkiye U21 Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor 29. hafta karşılaşmasında yarın Alanyaspor’u sahasında konuk edecek. Nurettin Soykan Tesisleri’nde saat 13.00’de başlayacak maçı hakem Emre Alay, yardımcıları Enes Yetişir ve Ahmet Bingöl yönetecek.

“HAMLENİZİ YAPIN VE SONUCA GİDİN”

Ligde geride kalan son 5 haftada iyi futbol oynamasına rağmen rakiplerine karşı üstünlük kuramayan genç takım Alanya maçıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen dün ki antrenmanda futbolcularıyla yakından ilgilenen teknik sorumlu Murat Uçkun’un “Devamlı kendinizi gösterin. Top sizde olmasa dahi devamlı hareketli olun. Rakip pozisyon almadan hamlenizi yapın ve sonuca gidin” diyerek uyardığı gözlendi. Öğleden sonra yapılan çalışmalar 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7'ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. İstekli ve hırslı oldukları gözlenen genç oyuncular Alanyaspor karşılaşmasının provasını yaptığı çift kale maçla daha sonra antrenmanı tamamladı.

“GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Antrenman sonrasında takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, haftalardır sergiledikleri iyi futbolu şanssızlık yaşayarak neticeye götüremediklerini söyledi. Doğandemir, “Sakat ve cezalı oyuncularımız takıma döndüler. Kart cezalısı Burak Kavlak ve sakatlığı geçen Berkan Durdu Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alacaklar. Bu hafta oyuncularımızdan iyi bir çıkış bekliyoruz. Hem skor hem de oynanan futbol anlamında iyi oyun oynayarak galip geleceğimize inanıyoruz. Geçen hafta Başakşehir ile oynadığımız maçta kayıp ettiğimiz 2 puan var. Berabere kaldık ama galibiyeti elimizden kaçırmıştık. Bu maçla birlikte kayıp ettiğimiz puanları telafi ederek çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Çocuklarımız iyi mücadele ederek güçlü rakipleri karşısında iyi top oynuyor ama sonuca yansımıyor. Futbolda iyi oyunu sonuca yansıtmak gerekiyor. İnşallah bu hafta şeytanın bacağını kıracağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlanyasporU21 Süper Lig
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