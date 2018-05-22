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Kaplanın penaltı karnesi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda hakemler, 108 kez beyaz noktaya yöneldi. Yeni Malatyaspor lehine çalınan 5 penaltının 4’ünü gole çevirebilirken, aleyhine çalınan hiçbir penaltı atışının gol olmasına engel olamadı.

Kaplanın penaltı karnesi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda hakemler, 108 kez beyaz noktaya yöneldi. Yeni Malatyaspor lehine çalınan 5 penaltının 4’ünü gole çevirebilirken, aleyhine çalınan hiçbir penaltı atışının gol olmasına engel olamadı.

22 Mayıs 2018 Salı 11:11
Kaplanın penaltı karnesi

Ligde 34 haftalık periyotta oynanan 306 maçta penaltı düdüğü 108 kez çalarken, kullanılan vuruşların 87'sinde top ağlarla buluştu. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda tüm takımlar, penaltı atışı kazandı. Lehine en çok penaltı verilen takımlar ise Trabzonspor, Akhisarspor, Göztepe ve lige veda eden Osmanlıspor oldu. Dört takım lehine 8'er penaltı kararı çıktı. Osmanlısporlu futbolcular beyaz noktada bir kez hata yaparken, Trabzonspor ve Akhisarspor ikişer penaltı vuruşundan faydalanamadı. Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor lehine ise çalınan 5 penaltının 4’ünü golle sonuçlanırken, sarı-kırmızılılar aleyhine çalınan hiçbir penaltı atışının gol olmasına engel olamadı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporPenaltı
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