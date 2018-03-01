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KAPLANIN NEŞESİ YERİNDE!

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor’un konuğu olan Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. Bütün oyuncuların katıldığı antrenmanı ziyaret eden MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’nın takımın bundan sonraki hedefinin ilk 5 olması gerektiğini söyledi. Kaya’nın sözleri üzerine Erol Bulut’un ‘Nabzım yükseldi’ demesi gülüşmelere neden oldu.

KAPLANIN NEŞESİ YERİNDE!

Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor’un konuğu olan Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. Bütün oyuncuların katıldığı antrenmanı ziyaret eden MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’nın takımın bundan sonraki hedefinin ilk 5 olması gerektiğini söyledi. Kaya’nın sözleri üzerine Erol Bulut’un ‘Nabzım yükseldi’ demesi gülüşmelere neden oldu.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 12:43
KAPLANIN NEŞESİ YERİNDE!

Yeni Malatyaspor, 4 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı düzelen Adem Büyük de katıldı. Futbolcularına geçen haftaki Karabükspor maçının son 10 dakikalık bölümünü bir daha görmek istemediğini belirten Bulut, bu haftaki Konya maçında disiplini elden bırakmadan mücadele edilmesi yönünde uyarıda bulundu. Sakatlığı düzelen Issiar Dia’nın düz koşu yaptığı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Çalışmanın son bölümünde çift kale maç yapan sarı-kırmızılılar daha sonra antrenmanı tamamladı.

MHP’DEN TATLI İKRAMI

Bu arada antrenmanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Yeşilyurt İlçe Teşkilatı ziyaret ederek, takıma tatlı ikramında bulundu. MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yöneticilerinin ziyaretinde konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, verilen destekten dolayı teşekkür etti.
Malatyalıların arkalarında 12. güç olduğunu söyleyen Bulut, “Malatyalılar arkamızda 12. güç. Bize çok iyi destek veriyorlar sağ olsunlar. İnşallah bu şekilde önümüzdeki maçlarda da yanımızda olmaya devam edecekler. Ben ziyaretlerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK 5’TE GÖRMEK İSTİYORUZ

Ziyarette, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya’nın takımın bundan sonraki hedefinin ilk 5 olması gerektiğini yönündeki sözleri gülümsemelere ve Erol Bulut’un ‘Nabzım yükseldi’ esprisine neden oldu. Erol Bulut’un başarılı olduğunu belirten Kaya, “Yeni Malatyasporumuza desteğimiz her zaman devam edecek. Bugünde yalnız bırakmak istemedik. Çok başarılı bir gidişatları var. Erol hocam da çok başarılı. Kendisini Malatyalılar taktir ediyor. Yeni Malatyasporumuz inşallah önümüzdeki Konya maçında da sonrasındaki Fenerbahçe maçında da başarıya ulaşacaktır. Biz takımımıza, yönetime ve başta Erol hoca olmak üzere teknik heyete başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra hedefimiz ilk 5 olur. Biz onların her zaman yanında olacağız. İnşallah takımı 5’te görmek istiyoruz. Erol hocamızı da çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Güzel işlere imza atıyor. Yeni Malatyasporumuzun bu aralar morale ihtiyacı yok ama biz yine de yanında bulunalım istedik” diye konuştu.   ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKonyasporYeni MalatyasporMehmet Ali Kaya
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