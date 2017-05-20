Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı son maçın hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da antrenmanın sürpriz ziyaretçileri vardı. Sarı kırmızılı takımı Süper Lig başarısından dolayı tebrik etmek ve Sivasspor karşılaşması için de şans dilemek için ziyaret eden Suriyeli çocuklar teknik heyet ve futbolculara çiçek verdi.

FUTBOLCULARA KARANFİL VERDİLER

Malatya Beydağı Geçici Barınma Tesisleri Müdürü Mevlüt Kılıç, Suriyeliler Kampı İdari Koordinatörü Emir Tufan, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Nurgül Bektaş, Suriyeliler Kampı Spor Eğitmeni Saim Alıcı ile spor uzmanları, öğretmenler ve 30 küçük çocuk Yeni Malatyaspor antrenmanında teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ellerindeki kırmızı karanfilleri futbolcu ve teknik heyete veren küçükler Suriyeliler ağabeyleriyle hatır fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kendilerini ziyaret eden Suriye Kampı heyetine teşekkür ederek, “Zor şartlar altında görev yapan bu insanlara, bu çocuklara Süper Lig’e yükselerek biraz mutluluk verdiysek ne mutlu bize.” Dedi.

BAŞARILARINI TEBRİK ETTİLER

Suriyeliler Kampı İdari Koordinatörü Emir Tufan ise Yeni Malatyaspor’un başarısını tebrik ederek, “Kamptaki çocuklarımız için bir değişiklik olsun istedik ve onları buraya getirdik. Tabi hem şampiyonluk maçı öncesi teknik heyetimize moral olsun hem de Süper Lig için tebrik edelim dedik. Takımımızın başarısı bizi mutlu etti. İrfan hocamız ve tüm sporcularımızın emeğine sağlık” diye konuştu.













ÖMER ALİ DELİBAŞ