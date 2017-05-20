20 Mayıs 2017 Cumartesi

Kaplanın misafirleri var!

Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yeni Malatyaspor’un son antrenmanını Suriyeli çocuklar ziyaret etti. Malatya’daki Suriye Kampı’nda kalan ve sportif faaliyetlerde bulunan küçük çocuklar yanlarında getirdikleri karanfilleri futbolculara verdi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:02
Kaplanın misafirleri var!

  Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı son maçın hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da antrenmanın sürpriz ziyaretçileri vardı. Sarı kırmızılı takımı Süper Lig başarısından dolayı tebrik etmek ve Sivasspor karşılaşması için de şans dilemek için ziyaret eden Suriyeli çocuklar teknik heyet ve futbolculara çiçek verdi.

FUTBOLCULARA KARANFİL VERDİLER
  Malatya Beydağı Geçici Barınma Tesisleri Müdürü Mevlüt Kılıç, Suriyeliler Kampı İdari Koordinatörü Emir Tufan, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Nurgül Bektaş, Suriyeliler Kampı Spor Eğitmeni Saim Alıcı ile spor uzmanları, öğretmenler ve 30 küçük çocuk Yeni Malatyaspor antrenmanında teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ellerindeki kırmızı karanfilleri futbolcu ve teknik heyete veren küçükler Suriyeliler ağabeyleriyle hatır fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kendilerini ziyaret eden Suriye Kampı heyetine teşekkür ederek, “Zor şartlar altında görev yapan bu insanlara, bu çocuklara Süper Lig’e yükselerek biraz mutluluk verdiysek ne mutlu bize.” Dedi.

BAŞARILARINI TEBRİK ETTİLER
  Suriyeliler Kampı İdari Koordinatörü Emir Tufan ise Yeni Malatyaspor’un başarısını tebrik ederek, “Kamptaki çocuklarımız için bir değişiklik olsun istedik ve onları buraya getirdik. Tabi hem şampiyonluk maçı öncesi teknik heyetimize moral olsun hem de Süper Lig için tebrik edelim dedik. Takımımızın başarısı bizi mutlu etti. İrfan hocamız ve tüm sporcularımızın emeğine sağlık” diye konuştu.





ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya