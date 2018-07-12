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Kaplanın formu Erol hocayı memnun etti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ilk etap kamp çalışmalarının istediği şekilde geçtiğini söyledi. Oynadıkları iki hazırlık maçından galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu ifade eden Bulut, “Bu maçlarda bazı oyuncuları daha yakından görme durumumuz oldu. Tabi maçları kazanmak önemliydi ama bundan da önemlisi nasıl bir durumda olduğumuzu görmekti.” dedi.

Kaplanın formu Erol hocayı memnun etti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ilk etap kamp çalışmalarının istediği şekilde geçtiğini söyledi. Oynadıkları iki hazırlık maçından galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu ifade eden Bulut, “Bu maçlarda bazı oyuncuları daha yakından görme durumumuz oldu. Tabi maçları kazanmak önemliydi ama bundan da önemlisi nasıl bir durumda olduğumuzu görmekti.” dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:52
Kaplanın formu Erol hocayı memnun etti

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut kamp ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Bulut, "Bolu’da yaklaşık 11 günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Burada hazırladığımız programlar doğrultusunda yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da bizim tempomuza ayak uydurmaları ve uyum süreçleri için faydalı oldu diyebilirim. Burada iki de hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçlarda bazı oyuncuları daha yakından görme durumumuz oldu. Tabi maçları kazanmak önemliydi ama bundan da önemlisi nasıl bir durumda olduğumuzu görmek daha da önemliydi. İki karşılaşmada da iyi bir görüntü sergilediğimizi söyleyebilirim. İnşallah forma anlamındaki bu yükselişimiz devam eder" şeklinde konuştu.

"EN KISA ZAMANDA KATILMALARI GEREKİYOR"

Transferle ilgili de konuşan Bulut, takıma katılmasını beklediği oyuncular olduğunu da belirterek, "Transferde komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var. Bu oyuncuların Topuk Yaylası kampına katılmaları en büyük beklentimiz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmaları bizim için avantaj olur. Bu anlamda görüşme halinde olduğumuz oyuncuların aramızda olmalarını bekliyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu çalışmalardan yeni arkadaşlarımızın da istifade etmeleri kendi adımıza iyi olur" diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut
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