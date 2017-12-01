01 Aralık 2017 Cuma

Kaplanın çıkış peşinde

Bir yandan Yalçın Ayhan olayı, ardından kupada Osmanlıspor yenilgisiyle moral bozukluğu yaşayan Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Akhisarspor maçına çıkış gözüyle bakıyor. Hazırlıklarını İzmir’de sürdüren sarı kırmızılı takımda bu zorlu deplasman maçı öncesi kadro dışı kalan Yalçın, sakatlığı olan Batuhan, Murat Akça ve Murat Yıldırım’ın eksiklikleri bulunuyor.

01 Aralık 2017 Cuma 11:57
Kaplanın çıkış peşinde

  Süper Lig’de 14. Haftanın açılışı maçında yarın saat 14.00’da Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor. Bucaspor Tesisleri’ni kullanan sarı kırmızılı takımda kadro dışı kalan kaptan Yalçın dışında tüm futbolcular son idmanda yer alırken, eksiklerin sayısının yine birden çoğalması teknik heyetin canını sıkıyor. Sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, bel ağrıları devam eden Murat Yıldırım takımdan ayrı yer hareketleri yaptı. Stoper Murat Akça’nın da tedavisine devam edilirken, bu 4 oyuncunun Akhisarspor maçında şans bulması zor gözüküyor.

Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, deplasmandan galibiyetle dönüp, iç sahada oynayacakları Göztepe ve Galatasaray karşılaşmalarına yoğunlaşmak istediklerini söyledi. Ravcı, “Ufak tefek sakatlıkları olan futbolcularımız var. Bunların durumuna maç günü bakacağız. Murat şans verilirse oynar gibi duruyor. Bunun dışında kart cezalısı futbolcumuz yok. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Deplasmandan istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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