18 Temmuz 2017 Salı

Kaplanın Aatif ve Stoch ısrarı

Süper Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, direkt ilk 11’de oynayacak futbolcuları transfer etmek için kolları sıvadı.

18 Temmuz 2017 Salı 11:16
Kaplanın Aatif ve Stoch ısrarı
Kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın verdiği rapor doğrultusunda 5 ya da 6 futbolcuyu kadroya katmak için çalışmaları daha da hızlandırdı. Yeni Malatyaspor’un hedefinde ilk olarak teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın çok istediği Fenerbahçeli futbolcular Aatif Chahechouhe ile Miroslav Stoch bulunuyor. Sarı kırmızılılar Aatif ve Stoch için sarı lacivertli kulübe teklif götürdüğü ve temasların sürdüğü öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısından buyana Fenerbahçe’deki geleceği tartışılan Faslı Aatif Chahechouhe için Yeni Malatyaspor’un yanı sıra Antalyaspor, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Göztepe devreye girmişti.

HABER MERKEZİ

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