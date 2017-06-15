Yeni Malatyaspor’da günlerdir devam eden yeni teknik direktör kim olacak sorusu nihayet yanıt buldu. Bursaspor’u Süper Lig şampiyonu yapan ve Beşiktaş, Kayserispor, Eskişehirspor kulüpleriyle öneli işlere imza atan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’la 2 yıllık resmi anlaşma imzalayan Yeni Malatyaspor anlaşmayı saat 19.00 civarında basın mensuplarıyla paylaştı. İmza töreni için Adil Gevrek ile birlikte önümüzdeki günlerde Malatya’ya geleceği öğrenilen genç teknik adamın, ilk mesajında her iki taraf için de hayırlı olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.
İHA
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