Kaplanda veda hazırlığı!

2017 – 2018 sezonunun son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Galatasaray maçından sonra 3 gün izin yapan sarı kırmızılı oyuncular ve teknik heyet bugün Orduzu Spor Tesisleri’nde toplanarak haftanın ilk idmanını yapacak. Eren Tozlu, Mina ve Chabeke gibi isimler sezonu kapattığı için son maçta Malatya’da olmayacak. Bununla birlikte bugün takımdaki diğer ağrısı ve izin talebi olan oyuncuların da son durumuna bakacak olan Erol Bulut, Kayserispor maçının taktiğini ve hazırlığını ona göre yapacak.

Alt yapıdan birkaç ismi A takıma takviye etmeye hazırlanan genç teknik adam, sezon içersinde çok fazla şans bulamayan Seth, Mustafa ve Gilberto gibi diğer oyuncuları Kayseri karşısında 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Öte yandan karşılaşmanın her iki takım açısından da puan anlamında ciddiyet arz etmemesi nedeniyle TFF Cuma 18.00’de oynanmasına karar verdi. İftar saatine ve iş çıkışına denk gelen karşılaşma saati nedeniyle taraftarların şu ana kadar veda maçın çok fazla bir ilgi göstermedikleri öğrenilirken ilk günde 1000 civarında biletin alıcı bulduğu belirtildi.

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