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Kaplana panzer takviyesi!

Kadrosundaki genç isimleri alt lig takımlarına kiralayan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl alt yapısına Almanya’dan dahil ettiği gurbetçi yıldız Berkan Durdu’ya imza attırarak profesyonel takım kadrosuna aldı.

Kaplana panzer takviyesi!

Kadrosundaki genç isimleri alt lig takımlarına kiralayan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl alt yapısına Almanya’dan dahil ettiği gurbetçi yıldız Berkan Durdu’ya imza attırarak profesyonel takım kadrosuna aldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:23
Kaplana panzer takviyesi!

Yeni Malatyaspor Almanya’nın Bergisch Gladbach kentinde doğan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Durdu ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı genç isim sezonu U21 takımıyla tamamlamış, 4 gol, 5 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. Alt yapı hocalarının verdiği rapor doğrultusunda profesyonel sözleşme imzalayan Berkan Durdu, Duesseldorf, Borussia Mönchengladbach formaları giymiş 16 yaşında Alman milli takımlarında ter dökmüştü. Kısa bir Bursaspor macerasının ardından aslen Malatyalı olan ailesinin isteğiyle Yeni Malatyaspor’un yolunu tutan genç yıldız, idmanlara çıktığı A takımda Erol Bulut’tan da geçer not alınca resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor alt yapısından Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, İsmail Karakoç ve Hüseyin Ekici başka takımlara kiralanırken, kulübün kadrosunda bulundurmak zorunda olduğu 4 genç oyuncu içinde yeni isimler profesyonel yapılmıştı. busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

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Kaplan
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