Kaplana destek ziyareti

Nurettin Soykan Tesisleri’nde kulüp müdürü Selçuk Günaydın, sportif direktör Ali Ravcı, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcular ile bir araya gelen Vali Kaban ve Urhal Konyaspor maçı öncesinde takıma başarılar diledi. Ziyarette konuşan Vali Kaban, sarı-kırmızılı takımın bu sezon lige çok iyi başlangıç yaptığını ifade ederek iyi gidişatın devam etmesi halinde şehre olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de uzun yıllar mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Kaban, Konyaspor maçında teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın da Vali Kaban’a yeni faaliyete geçen Yeni Malatya Spor kulübü tesisleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette Vali Kaban’a eşlik eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, “Son dört yılda önemli başarılar elde ederek ve iki üst lige çıkarak iki şampiyonluk yaşadık. Nihayetinde Süper Lige taşıdığımız Yeni Malatya Spor bu başarısını taraftarıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla yakaladılar ve bu noktaya getirdiler. Biz emniyet güçleri olarak problem çıkmaması adına aldığımız güvenlik tedbirleriyle yanlarında olmaya gayret ettik.” dedi. Vali Kaban ziyaretin sonunda Teknik Direktör Erol Bulut’a Malatya Kültür Tanıtım Seti hediye etti. busabahmalatya.com