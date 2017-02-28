28 Şubat 2017 Salı

Kaplan’a bakan desteği!

Sezon başında yapılan kongrede hedefi şampiyonluk olarak belirleyen ve camiaya da Süper Lig rotasını çizen Malatyalı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor’un 2-0 kazandığı Altınordu müsabakasında da takımı yalnız bırakmadı.

28 Şubat 2017 Salı 12:46
Kaplan’a bakan desteği!

Vodafone Arena Stadı’nda oynan Yeni Malatyaspor – Altınordu müsabakasını izleyenler arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Eşi Esra Tüfenkçi ve Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır birçok sivil toplum kurulu temsilcisi ile birlikte statta izledi.

KONGREDE HEDEFİ O BELİRLEMİŞTİ
  Yaklaşık 12 bin seyircinin yer aldığı maçta takip ettiği karşılaşmanın protokol tribününde yer alan Bakan Tüfenkci ve eşine taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sevgi gösterilerine Bakan Tüfenkci ise, ayağa kalkıp, taraftarı selamlayarak, karşılık verdi. Bakan Tüfenkçi, sarı kırmızılı takımın geliştirdiği ataklarda ise büyük heyecan yaşadı. Sarı kırmızılı kaşkol takarak, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Tüfenkci, sezon başında yapılan kongrede hedefin 2 yıl içinde değil bu yıl içinde şampiyonluk olması gerektiğini söylemişti. Yoğun siyasi gündemi içersinde fırsat buldukça müsabakaları tribünden takip eden Tüfenkci ilk yarıda Malatya İnönü Stadı’nda oynanan Gaziantep Bş. Bld. maçını da tribünden takip etmişti. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya