Vodafone Arena Stadı’nda oynan Yeni Malatyaspor – Altınordu müsabakasını izleyenler arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Eşi Esra Tüfenkçi ve Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır birçok sivil toplum kurulu temsilcisi ile birlikte statta izledi.

KONGREDE HEDEFİ O BELİRLEMİŞTİ

Yaklaşık 12 bin seyircinin yer aldığı maçta takip ettiği karşılaşmanın protokol tribününde yer alan Bakan Tüfenkci ve eşine taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sevgi gösterilerine Bakan Tüfenkci ise, ayağa kalkıp, taraftarı selamlayarak, karşılık verdi. Bakan Tüfenkçi, sarı kırmızılı takımın geliştirdiği ataklarda ise büyük heyecan yaşadı. Sarı kırmızılı kaşkol takarak, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Tüfenkci, sezon başında yapılan kongrede hedefin 2 yıl içinde değil bu yıl içinde şampiyonluk olması gerektiğini söylemişti. Yoğun siyasi gündemi içersinde fırsat buldukça müsabakaları tribünden takip eden Tüfenkci ilk yarıda Malatya İnönü Stadı’nda oynanan Gaziantep Bş. Bld. maçını da tribünden takip etmişti.

FATİH AVCI