10 Ocak 2017 Salı

Kaplan yuvaya dönüyor

Sivasspor maçının Malatya’da oynanacak olmasıyla beraber kamp programını da netleştiren Yeni Malatyaspor, Perşembe günü kendi tesislerinde toplanacak. Sarı kırmızılı takımın 10 günlük Side kampı yarın sona erecek. 2 – 1 kazandığı Giresunspor hazırlık maçında lige hazır görüntü veren temsilcimizde İrfan Buz’un şans vermesi halinde yeni transferler Ahmet Aras ve Sezer Özmen’de forma giyebilecek...

10 Ocak 2017 Salı 11:45
Kaplan yuvaya dönüyor

Antalya/Side’de sürdürdüğü ikinci yarı hazırlıkları yarın sona erecek Yeni Malatyaspor, 1 günlük iznin ardından Malatya’da toplanacak.

ŞİMDİLİK 2 TRANSFER!

Antalya’da 10 gün süren bir kamp süreci geçiren sarı-kırmızılılar, perşembe günü Malatya’da toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, Antalya kampı çerçevesinde bir hazırlık müsabakası oynadı. Giresunspor’u 2-1 mağlup eden Malatya ekibinde ortaya konan futbol ikinci yarı öncesi beğeni topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında kadrosuna iki futbolcu takviye etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor’dan defans oyuncusu Sezer Özmen ve Antalyaspor’da forma giyen forvet Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

“OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR”

Teknik Direktör İrfan Buz, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada verimli bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Buz,”10 gün süren kampımız oldukça faydalı geçti. Bu süreçte bir de hazırlık müsabakası oynadık. Takım olarak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandığımıza inanıyorum. İkinci yarının ilk maçı Sivasspor ile. Oldukça zor geçeceği muhtemel görünen müsabakayı kazanıp, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Transferde kadromuza iki oyuncu kattık. Bu oyucuların bize fayda sağlayacağına inanıyorum. Tabi transfer dönemi devam ettiği müddetçe her an oyuncu alabiliriz. Arayışlarımız var, bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

FATİH AVCI
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