Malatya futbolunun yıllarca en gözde tesisi olan ve adını Türk futbolundaki efsane statlar arasına yazdıran İnönü Stadı bu sezon son günlerini yaşıyor. Zemini kış aylarında kullanılamaz olduğu için Yeni Malatyaspor iç saha maçlarını 4 hafta üst üste İstanbul’da oynama kararı almış, bu süreçte Malatyalı futbolseverler şampiyonluğa koşan takımlarından mahrum kalmıştı.

Son olarak 21 Şubat’ta Mersin İdmanyurdu ile İnönü Stadı’nda oynayan Yeni Malatyaspor, o tarihten sonra aradan geçen 56 günlük zaman diliminde ilk kez Eskişehirspor maçıyla yuvasına dönecek. TFF 1. Lig’de kader maçlarından biri olacak Eskişehir müsabakası 18 Nisan Salı akşamı saat 18.30’da başlayacak. Takımlarını bir hayli fazla özleyen Malatyalı futbolseverler, hafta içi demeden tribünlere akın edecek. Taraftarlar gibi takımdaki futbolcular da bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

KAPTAN STADIN DOLMASINI İSTEDİ!

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Sedat Ağçay bu durumu, “Hasret sona erecek” cümlesiyle açıklarken, yıldız oyuncu İnönü Stadı’nda konuk takımın daha fazla baskı yaşayacağını belirtti. Ağçay, “Taraftarımız sağolsun bizi bu sezon hiçbir yerde yalnız bırakmadı. İstanbul maçları tam bir harikaydı. Ancak ne olursa olsun bu takımın daima yuvası Malatya’dır. Şimdi önümüzdeki ilk Eskişehirspor maçıyla taraftarımızla yeniden Malatya’da buluşacağız. Bu da bizim için yeni bir heyecan olacak. Ligin ilk yarısında tribünler bir türlü dolmamıştı. Artık şampiyonluk için çok kısa bir yolumuz kaldı. Bizler nasıl bu maçın bilincindeysek taraftarımız da stadı doldursun ve İnönü Stadı aylar sonra büyük bir buluşmaya sahne olsun” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI