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KAPLAN YUVASI YOLDA!

Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin satılacağı store mağazası için AVM’de kiralanan alan artık açılmak için gün sayıyor. Adını taraftarların belirleyeceği mağazayı ziyaret eden kulüp başkanı Adil Gevrek, ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin artacağı sözünü verdi.

KAPLAN YUVASI YOLDA!

Yeni Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin satılacağı store mağazası için AVM’de kiralanan alan artık açılmak için gün sayıyor. Adını taraftarların belirleyeceği mağazayı ziyaret eden kulüp başkanı Adil Gevrek, ürün kalitesinin ve çeşitliliğinin artacağı sözünü verdi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:12
KAPLAN YUVASI YOLDA!

Yeni Malatyaspor yönetimi bir alışveriş merkezinde açılış hazırlıkları yapılan Yeni Malatyaspor Store mağazasını gezerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Kurumsal bir yapı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor yönetimi, ilkini eski belediye meydanına açtığı store mağazasının ikincisini bir alışveriş merkezine açmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki yöneticiler çalışmaların sürdüğü store mağazasında incelemelerde bulundular. Mağaza hakkında bilgi alan Başkan Gevrek ve yönetim daha sonra alışveriş merkezinde bulunan diğer takımların mağazalarını ziyaret etti. Adil Gevrek, yaptığı açıklamada mağazanın eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini belirterek, “Taraftarlarımızın ve bizim de eksikliğini fazlası ile hissettiğimiz bir eksikti bu. Şehrin takımına ve asil taraftarına her şeyin en güzeli yakışır, bizde en güzelini yapacağız. Ürün kalitesi ve çeşidini yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizin ulaşılabilirliği daha kolay olacak” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporStore MağazasıAVM
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