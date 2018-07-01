Kaplan yeni yıldızlar peşinde!

Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün düzenleyeceği futbolcu seçmelerine hakikaten yoğun bir ilgi var. Bundan en büyük faktör hiç şüphesiz takımın Süper Lig’de başarılı şekilde yer almasıdır. Bugüne kadar 2000-2001-2002-2003 yaş aralığındaki çocuklarımızı deneme fırsatımız oldu. Dün de son olarak 2004 ve 2005 grubu seçmelerini yaparak Malatya seçmelerini tamamlamış olduk. İl dışından gelen ve ilimizde yaşayan yetenekli oyuncuları belirleme imkanlarımız oldu. Tabii bu seçilen isimlerin bir sonraki aşamada tekrar eleme seçmeleri yapılacak. Bulundukları yaş gruplarının antrenmanları başladıklar zaman orada tekrar antrenör hocalarımız izleyecekler. Daha geniş şekilde izleme fırsatımız olacak. Doğu ve güneydoğu illerinden gelen güçlü ve yetenekli bazı futbolcular var.” şeklinde konuştu.

ŞEHİRLER VE TARİHLER NETLEŞTİ

Maden, “Şimdi önümüzde 1 haftalık bir program var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerine giderek geniş kapsamlı tarama yapacağız. O bölgedeki çocukların ayağına gideceğiz. Henüz keşif edilmemiş, Malatya’ya gelmeye imkanları olmayan oyuncuları izleyeceğiz. Bu anlamda yönetimimiz güzel bir karar aldı. Teknik sorumlu hocalarımız nezdinde hayata geçireceğimiz önemli bir proje. 3 Temmuz’da Hakkari, Şırnak bölgesindeki seçmeleri Cizre’de yapacağız. Ardından 4 Temmuz’da Siirt’te, 5 Temmuz’da Batman, 6 Temmuz’da Diyarbakır, 7 Temmuz’da Bingöl, 8 Temmuz’da Tatvan ve Muş’ta bu seçmeleri gerçekleştireceğiz. Bu sayede 5 bin dolayında bölge insanına ulaşmayı planlıyoruz. O illerdeki antrenörlerin görüşlerini alacağız. Bölgemizdeki takımlarla ve antrenörlerle iş birliği yapacağız. İnşallah iyi olan keşif edilmemiş isimleri ve yetenekli çocukları Yeni Malatyaspor bünyesine katacağız.” diye konuştu.

YENİ SAHA GELİYOR

Malatya U13 Ligi’nde de mücadele ettiklerini anımsatan, Mehmet Maden, Futbol okulumuz devam ediyor. Aileler yoğun bir ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın bu duyarlılığını karşılıksız bırakmamak adına aslında kayıtlarımızı da sürdürüyoruz. Sporcu sayısının artmasıyla saha sayısının yetersiz kalması söz konusu olabilir. Yönetimimizin altyapı gruplarına bir antrenman sahası daha tahsis etmek için yoğun gayreti devam ediyor. Bununla ilgili yakın dönemde inşallah adımları atacağız ve antrenman saha sayımızı artıracağız.” dedi.

busabahmalatya.com