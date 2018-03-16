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KAPLAN YARIN YOLCU

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasının hazırlıkları 3 puan parolasıyla sürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.

KAPLAN YARIN YOLCU

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasının hazırlıkları 3 puan parolasıyla sürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 14:15
KAPLAN YARIN YOLCU

Yeni Malatyaspor, 18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı olan Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçının hazırlıkları dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde taktik bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Erol Bulut Trabzonspor maçıyla ilgili futbolcularına uyarılarda bulundu. Taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, maça çıkaracağı on biri de belirledi.

Geçen hafta kulübeye çektiği Michael Pereira’ya yeniden şans veren Bulut’un, sol bekte ise alt adalesinde ağrıları bulunan Rahman Buğra’nın yerine Aly Cissokho’yu denediği görüldü. Çalışmanın bir bölümünde Gilberto ile Khalid’in yeleklerini değiştiren ve Brezilyalıyı as takıma alan Bulut, idman sonrası ise forvet ve orta saha oyuncularına ceza sahası dışından yan top-kontrol ve şut çalıştırdı. Yeni Malatyaspor hazırlıklarını yarın öğlen saatlerine kadar Malatya’da sürdürdükten sonra İstanbul aktarmalı olarak Trabzon’a gidecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi  

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTrabzonsporMüsabakaErol Bulut
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