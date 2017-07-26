Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan müsabakada sarı siyahlı takımın gollerini Khalid (2) Eren Tozlu ve Ahmet Aras atarken, Tuzlaspor’un tel golü Hasan’dan geldi. Müsabakada Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yeni transfer Barazite dışında bütün oyuncularına şans verdi. Golcü oyuncu Khalid oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekerken, yeni transferlerin performansının teknik heyet tarafından beğenildiği ifade edildi.

Malatya ekibi rakibi karşına kalede Emre Selen, savunmada Yalçın Ayhan ve Sadık Çiftpınar, sağ bekte Sincere Seth, sol bekte Ferhat Kiraz, orta sahada Issıar Dia, Rahman Buğra, Pereira, Murat Yıldırım, forvette ise Eren Tozlu ve Khalide Boutalip on biriyle çıktı.

Malatyalı teknik adam Osman Gökhan’ın çalıştırdığı Tuzlaspor karşısında maçından başından sonuna kadar etkili bit oyun ortaya koyan Yeni Malatyaspor, Düzce kampındaki son hazırlık maçını 27 Temmuz Perşembe günü TFF 1.Lig takımı Adanaspor ile oynayacak.

FATİH AVCI