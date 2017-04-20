TFF 1. Lig’in zirvesinde bulunan Yeni Malatyaspor’da kan kaybı sürüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup olan sarı kırmızılılar kötü gidişi Eskişehir karşısında da sürdürdü. 2 hatada kaybedilen 6 puan ve özellikle son iki maçtaki kötü oyun camianın tadını kaçırırken, rakiplerin de aradaki puan farkını giderek kapatması taraftarı endişelendirdi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekipler içersinde 7 mağlubiyetle en fazla kaybeden takım olarak öne çıkan kaplanlar, 16 galibiyetle de en fazla kazanan ekip hüviyetinde. Yeni Malatyaspro’un bu sezon mağlup olduğu maçlar şöyle; Altınordu 1 – 0 Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor 2 – 0 Yeni Malatyaspor, Göztepe 2 – 0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0 – 1 Bandırmaspor, Samsunspor 3 – 0 Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor 1 – 0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1 – 2 Eskişehirspor.

FATİH AVCI