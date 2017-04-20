20 Nisan 2017 Perşembe

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Kaplan türbülansa girdi

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamasına rağmen Eskişehirspor’a mağlup olarak, mora ve motivasyon anlamında geriye giden Yeni Malatyaspor, bu sezon 7. mağlubiyetini aldı.

20 Nisan 2017 Perşembe 11:30
Kaplan türbülansa girdi

  TFF 1. Lig’in zirvesinde bulunan Yeni Malatyaspor’da kan kaybı sürüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup olan sarı kırmızılılar kötü gidişi Eskişehir karşısında da sürdürdü. 2 hatada kaybedilen 6 puan ve özellikle son iki maçtaki kötü oyun camianın tadını kaçırırken, rakiplerin de aradaki puan farkını giderek kapatması taraftarı endişelendirdi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekipler içersinde 7 mağlubiyetle en fazla kaybeden takım olarak öne çıkan kaplanlar, 16 galibiyetle de en fazla kazanan ekip hüviyetinde.  Yeni Malatyaspro’un bu sezon mağlup olduğu maçlar şöyle; Altınordu 1 – 0 Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor 2 – 0 Yeni Malatyaspor, Göztepe 2 – 0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 0 – 1 Bandırmaspor, Samsunspor 3 – 0 Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor 1 – 0 Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor 1 – 2 Eskişehirspor.

FATİH AVCI
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