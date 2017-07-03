Bolu Termal Tesisleri’nde toplanan sarı kırmızılılar, 23 kişilik kadrosuyla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. Alt yapı kökenli 6 futbolcunun da bulunduğu kampın ilk gününde futbolcular, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde kısa bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor’un kampın ilk etabında İzmir Ege Üniversitesi’nden gelen uzmanlar kontrolünde bazı testlere de tabi tutulacağı ifade edildi. Bu arada Malatya temsilcisinin Bolu’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-siyahlı takım, kamptaki ilk hazırlık maçını 10 Temmuz’da TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile yapacak. Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçında ise Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

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