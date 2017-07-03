03 Temmuz 2017 Pazartesi

Kaplan topbaşı yaptı!

Süper Lig’de ilk sezonu için yeni hocası Ertuğrul Sağlam ile Bolu’da toplanan Yeni Malatyaspor, sahaya indi. Yabancı oyuncuların ve yeni transferlerin bir kaçı gelmezken, 23 kişilik kadro ilk idmanda hazır bulundu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:42
Kaplan topbaşı yaptı!

  Bolu Termal Tesisleri’nde toplanan sarı kırmızılılar, 23 kişilik kadrosuyla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. Alt yapı kökenli 6 futbolcunun da bulunduğu kampın ilk gününde futbolcular, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde kısa bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor’un kampın ilk etabında İzmir Ege Üniversitesi’nden gelen uzmanlar kontrolünde bazı testlere de tabi tutulacağı ifade edildi. Bu arada Malatya temsilcisinin Bolu’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Sarı-siyahlı takım, kamptaki ilk hazırlık maçını 10 Temmuz’da TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile yapacak. Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçında ise Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

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