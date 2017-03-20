20 Mart 2017 Pazartesi

Kaplan Tarzan avında!

TFF 1. Lig’de son 10 haftaya girilirken yakaladığı büyük avantajı kaybetmek istemeyen Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Cezalı Osman Fırat dışında tüm oyunculardan yararlanacak sarı kırmızılı temsilcimizde tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği müsabaka saat 18.30’da başlayacak.

18 Mart 2017 Cumartesi 13:03
Kaplan Tarzan avında!

  Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in 25. haftasında bugün yine zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Şampiyonluk yolunda sağladığı 7 puanlık avantajı korumak isteyen sarı kırmızılı takımda hedef puan ya da puanlarla dönmek. Bu zorlu karşılaşma için dün aktarmalı olarak yorucu bir yolculuk geçiren Yeni Malatyaspor, dün karayoluyla Elazığ’a oradan uçakla İzmir’e, İzmir’den de otobüsle Manisa’ya gitti.

EKSİKLER YERİNE KİMLER OYNAYACAK?
  Sakatlıktan kurtulan Pereira ve Ferhat Kiraz’ın da dahil edildiği kafilede 20 futbolcu yer aldı. Manisaspor ile oynanacak zorlu maçta sol kanatta kırmızı kart cezalısı Osman Fırat’tan yararlanamayacak Yeni Malatyaspor’da sakat Caner Arıcı’nın durumu maç saati netlik kazanacak. Fırtına gibi esen tecrübeli sağ bekin sağ diz yan kaslarındaki yırtığa rağmen oynamak istediği öğrenilirken, son kararı teknik direktör İrfan Buz’un vereceği belirtildi. Sakatlıktan yeni kurtulan Pereira ve Ferhat Kiraz’dan da yararlanmak isteyen Buz, bu iki oyuncuya ilk on birde olmasa da sonradan şans vermesi bekleniyor.

İRFAN BUZ’DAN SÜRPRİZ KADRO TERCİHİ
  Lig’de bu sezon ilginç maçlar çıkaran ve ligde bu sezon en farklı skorlara imza atan Manisaspor karşısında takımını sahada daha defansif tutmayı planlayan teknik direktör İrfan Buz, bu konuda en çok takım savunmasına güveniyor. Sol bekte Ferhat Kiraz ve sağda Caner’i görevlendirerek hızlı hücum organizasyonlarıyla gol arayacak. Pereira’nın dönmesine karşın önde Eren, İrfan, Ayite ve Dialiba dörtlüsünden vazgeçmeyecek İrfan Buz’un savunmada aksayan Murat Akça’yı da kızağa çekeceği öğrenildi. Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği maç Manisa Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşmayı 500 civarında Malatyalı futbolseverin misafir tribünden takip edeceği belirtildi.

FATİH AVCI
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