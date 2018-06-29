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Kaplan tam gaz devam!

Yeni sezona kendi tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlanan Yeni Malatyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaplan tam gaz devam!

Yeni sezona kendi tesislerinde günde çift antrenmanla hazırlanan Yeni Malatyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

29 Haziran 2018 Cuma 12:05
Kaplan tam gaz devam!

Günü sabah 10.00, akşam 18.00 olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa’dan yeni transfer edilen Ahmet İldiz de takımla birlikte çalıştı. Fabian Farnolle, Nacer Barazite ve Aleksic dışındaki yabancı oyuncuların çeşitli mazeretlerle henüz katılmadığı kampa bir süredir Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yürüten Sadık Çiftpınar da dahil oldu. Sadık’ın yeni sezonda sarı-kırmızılı takımla yola devam edeceği ifade edildi. Güç depolayan sarı-kırmızılılar sıcağa rağmen yoğun bir tempoda çalışıyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularına daha istekli olmaları yönünde sık sık uyarılarda bulunması ise dikkatlerden kaçmıyor. Bugün yapacağı çift antrenmanın ardından 1 günlük izne ayrılacağı belirtilen sarı-kırmızılıların 1 Temmuz’da Bolu Termal Tesisleri'nde birinci etap kampına başlayacağı bildirildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporHazırlıkYeni Sezon
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