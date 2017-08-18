Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günü taktik çalışmayla geçiren sarı-siyahlılarda moraller yüksek. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sağlam, rehavet uyarısında bulundu.

Sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu, ancak aynı performansı devam ettirmenin daha önemli olduğunu söyleyen Sağlam, “Osmanlı maçında beni yanıltmadığınız için teşekkür ederim. Kısa sürede nasıl bir takım olduğumuzu gördük. Ancak hala eksilerimiz var ve bu eksikleri hızla kapatmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyet ve iştahla çıkmamız halinde önemli işlere imza atarız diye düşüyorum. Benim sizlere söylemek istediğim en önemli şey, rehavet olacak” diye konuştu.

17.30’da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren antrenmana bütün futbolcular katılırken, oynanan çift kale maçta Sağlam’ın geçen haftaki 11’i bozmadığı gözlendi. Sağlam’ın Osmanlıspor karşısında kazanan, Farnol, Chabake, Cissokho, Yalçın, Murat Akça, Azubuike, Murat Yıldırım, Barazit, Eren, Dia ve Khalid’den oluşan kadroyu Sivasspor karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor. Bu arada yapılan antrenmana yeni transfer Sadio Diallo da katıldı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Sadio Diallo’ya takımdan ayrı bir çalışma programı uygulandı.

HABER MERKEZİ