Şampiyonluk yarışında yakaladığı puan avantajını korumak isteyen Yeni Malatyaspor, yarın İstanbul’da Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ev sahibi takımın play off potasında olması ve yarıştan kopmaması için büyük önem verdiği müsabaka için Malatya’daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı temsilcimiz dün akşam uçağıyla İstanbul’a gitti.

ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

Son haftalarda başı sakat ve cezalılarla sıkıntılarda olan Yeni Malatyaspor’da bu maç öncesi topuğu çatlak olan ve tedavisi devam eden Ayite dışında eksik bulunmuyor. Cezaları sona eren Osman ve Sedat Ağçay ile sakatlıklarını tam olarak atlatan Sadık, Ferhat ve Mehmet Sak, İrfan Buz’un hamle gücünü çoğaltırken, başarılı teknik adamın kadro istikrarından yana olduğu öğrenildi. Savunmada Sezer ve Murat’tan vazgeçmeyecek İrfan Buz’un solda ise başarılı bir çıkış yapan Rahman’ı kesmeyeceği belirtildi. Hücum hattında Eren, Dialiba, Pereira ve İrfan’ın yeri garanti gibi görülürken, en büyük merak edilen tercih orta sahanın ortasında olacak. Derbide 10.361 metre koşarak maçın en çok koşan oyuncusu olan ve başarılı bir performans sergileyen Murat Yıldırım ile Sedat Ağçay arasında kimin tercih edileceği ise henüz bilinmiyor.

İSTANBUL’DA 5. KEZ!

Bu sezon iç saha maçlarının bir bölümün İstanbul’da oynayan sarı kırmızılı temsilcimiz, boğaz havasına fazlasıyla alışkın. İstanbul’da oynadığı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkaran Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Altınordu, Şanlıurfaspor ve Elazığspor’u mağlup etti. Ümraniye maçıyla bu yıl beşinci kez İstanbul’a ayak basacak kaplanlar en çok da bu başarılı grafiğe güveniyor. Ümraniye İlçe Stadı’nda 2500 kişilik kapasitenin 150 kişilik bölümü kaplanlara tahsis edilirken, saha zemininin bozuk olması ise Yeni Malatyaspor’u tedirgin ediyor. En son Denizli maçıyla gündüz kuşağında saat 13.00’da maç oynayan Yeni Malatyaspor 54 günlük bir zaman dilimin ardından yine saat 13.00’de gündüz maçına çıkacak.

FATİH AVCI