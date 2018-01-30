Kaplan, Sivasspor’un serisini bozdu

Stat: Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx Süleyman Özay xx
E.Y. Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx (Dening dk. 69 x), Boutaib xx (Eren dk. 83 ?), Azubuike xxx, Sadık xxx, Adem xxx, Cissokho xx, Chebake xxx, Mina xx, Diallo x (Aytaç dk. 46 x)
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Turgut, Sincere, Rahman Buğra, Dia, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Kone xxx, Mattias xx, Mert Hakan x (Robinho dk. 74 x), Bifouma xx, Dos Santos xx, Hakan Arslan x (Zoro dk. 86 ?), Emre Kılınç xx, Ziya xx, Medjani x (Boye dk. 53 x), Ndinga xx
Yedekler: Alvarez, Ali Şaşal, Dyakov, Muhammet, Hakan, Papp, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Medjani, Bifouma (Sivasspor), Azubuike, Dening, Eren, Sadık (E.Y. Malatyaspor)
Gol: Adem (dk. 77) (E.Y. Malatyaspor)
İHA