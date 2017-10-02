Geçtiğimiz haftayı hem kupada hem de ligde galibiyetle kapatan Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Süper Lig’in köklü kulüplerinden Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ertuğrul Sağlam’dan sonra göreve gelen Erol Bulut ile ilk maçına çıkacak sarı kırmızılı temsilcimiz, aynı zamanda yeni stadında ilk galibiyeti almak için mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nden moralli ancak yorgun olarak lige dönen Atiker Konyaspor ise Malatya’dan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

EROL BULUT’A TEKNİK YARDIM!

Yeni Malatyaspor ile Çarşamba gününden itibaren çalışmalara başlayan genç teknik adam Erol Bulut, takımıyla çıktığı 3 idmanda hem oyuncuları ve özelliklerini tanımak hem de Konyaspor maçının taktiğini belirlemek için büyük çaba sarf etti. Yarınki maç için kulübün bünyesinde bulunan Malatyalı teknik adamlarla da istişareler ettiği öğrenilen Bulut’un kadro ve ilk 11 üzerinde çok fazla bir değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi. Karabük maçında kazanan kadroya yakın bir ilk 11’i sahaya sürmesi beklenen Bulut, rakibinin yorgun olmasını avantaja çevirmek isteyecek.

HÜCUM HATTI FORMDA

Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı sarı kırmızılı ekibimizde özellikle hücum hattındaki futbolcuların form durumları taraftarın beklentilerini galibiyet noktasında arıtıyor. Khalid, Eren, Adem ve Dening’in Karabük maçındaki performansı iç sahadaki coşkulu taraftar önünde 3 puana ulaşılacak en büyük koz olarak görülürken, genç teknik adam Erol Bulut’un tecrübeli Mustafa Reşit Akçay karşısında vereceği taktik savaş da büyük bir merakla bekleniyor. Malatya Stadyumu’nda yarın saat 14.00’da başlayacak müsabakayı Süper Lig Hakemi Koray Gencerler yönetecek.

FATİH AVCI