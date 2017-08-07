Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 51. TSYD Ankara Kupası'nda Yeni Malatyaspor, Karabükspor ile karşılaştı. 19 Mayıs Stadı’nda oynana karşılaşmaya daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Yeni Malatyaspor, penaltıdan yediği golle 1 – 0 geriye düştü. Frikikten harika bir gole imza atan Murat Akça, ilk yarıda skora dengeyi getiren isim oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında da 1 – 1’lik eşitlik bozulmazken, maç penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında kalesinde devleşen Ertaç Özbir, 3 penaltı kurtararak adeta kalesinde devleşti. Poko, Barış ve Ceyhun Kardemir Karabükspor'da penaltı kaçıran isimler olurken, Yeni Malatyaspor’da Eren ve Ayite meşin yuvarlağı kale çizgisinden geçiremedi. Penaltı vuruşları sonrasında sarı kırmızılı temsilcimiz Karabük’ü 4 - 3 mağlup etti. Statü gereği turnuvayı 4 puanla tamamlayan Kardemir Karabükspor şampiyon oldu.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Vural Gül xx, Soner Maraş xx

K.Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Kerim Zengin xx, Dany xx, Latovlevici xxx (Paul Papp dk. 72 x), Barış Başdaş xxx, Ceyhun Gülselam xx, Torje xx (Bliznichenko dk. 76 x), Tanase xx (Serdar Deliktaş dk. 86 ?), Hamidou Traore xx (Seleznyov dk. 66 x), Poko xx, Yatabare xx (Osman Çelik dk. 80 ?)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Peraira x (Eren dk. 46 x), Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Sunday Mba xx (Cissokho dk. 58 x), Seth xxx, Murat Yıldırım x, Dialiba x (Turgut Doğan dk. 58 x), Buğra Çağıran xx, Ahmet Aras xx (Barazite dk. 58 x), Dening xx (Ayite dk. 78 ?)

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Torje (dk. 30 pen.) (K.Karabükspor), Murat Akça (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Barış Başdaş, Dany, Poko (K.Karabükspor), Seth, Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Seleznyov, Papp, Dany (K. Karabükspor) Murat Akça, Barazite, Turgut Doğan, Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kaçıranlar: Poko, Barış Başdaş, Ceyhun (K. Karabükspor) Eren, Ayite (Evkur Yeni Malatyaspor)













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