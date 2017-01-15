TFF 1. Lig’de 17. Haftanın kalbi Malatya İnönü Stadı’nda atacak. Aynı zamanda ligde ikinci yarı heyecanını başlatacak dev maçta iki komşu şehir, Süper Lig yolunda avantaj kapmak için savaşacak. Yeni Malatyaspor ile Sivasspor’u karşı karşıya getirecek maç bugün saat 13.00’da oynanacak.

YENİLER FORMA GİYEBİLİR!

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan sarı kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, yeni transferler Sezer Özmen ve Ahmet Aras da forma verilmesi halinde ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Ligin ilk yarısına 24 Aralık 2016’da Boluspor deplasmanında aldığı 5-1’lik galibiyetle nokta koyan sarı kırmızılılar, puan tablosunda sıralama açısında büyük önem taşıyan Sivas karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.

İRFAN HOCANIN KADRO TERCİHİ

Yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolusspor karşısında kazanan on birin irfan Buz tarafından Sivasspor karşılaşmasında da sahaya sürüleceği ifade edildi. Maçın taktiğini bu on bir üzerine çalıştıran Teknik Direktör İrfan Buz’un maçın gidişatına göre de yeni transferlere şans tanıması bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor – Sivasspor karşılaşması saat: 13.00’da başlayacak. Kutluhan Bilgiç’in yöneteceği müsabakanın biletleri hafta içerisinde, 5, 10, 15 TL şeklinde, indirimli olarak satışa sunulmuştu. Dün akşam saatleri itibariyle yaklaşık 5 bin bilet satıldığı öğrenilirken, Sivasspor’lu futbolseverlerin de maça yoğun ilgi göstereceği ifade edildi.

ZEMİNDE SON DURUM!

Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak 17.hafta karşılaşmasına ev sahipliği yapacak İnönü Stadının karla kaplanan zemini herhangi bir donma yaşanmadan temizlendi. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, stat zemini müsabaka oynamaya hazır hale getirildi. Adana Demir maçı zemininden daha iyi bir saha ortamı oluşurken, maç saatinde hava güneşli ve 3 santigrat derece olacak.

FATİH AVCI