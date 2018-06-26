Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94312
ALTIN
191.297
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2528
EURO
5.5011

Kaplan sahaya indi

Süper Lig’deki ilk sezonunu ligi orta sıralarda tamamlayan Yen Malatyaspor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına başlamak için 38 gün sonra Malatya’da yeniden toplandı. Yeni transfer Alexsic ve takımın yıldız isimleri başta olmak üzere Orduzu’da bir araya gelen sarı-kırmızılı takım basına açık ilk çalışmasını ise bugün gerçekleştirecek.

Kaplan sahaya indi

Süper Lig’deki ilk sezonunu ligi orta sıralarda tamamlayan Yen Malatyaspor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına başlamak için 38 gün sonra Malatya’da yeniden toplandı. Yeni transfer Alexsic ve takımın yıldız isimleri başta olmak üzere Orduzu’da bir araya gelen sarı-kırmızılı takım basına açık ilk çalışmasını ise bugün gerçekleştirecek.

26 Haziran 2018 Salı 10:07
Kaplan sahaya indi

Süper Lig’de geçen sezonu 43 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları dün resmen başladı. 18 Mayıs’ta Kayserispor ile oynanan maçın ardından izin verilen futbolcular ve teknik heyet 38 günlük aranın ardından 2018-2019 sezonu için dün Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplandı. İlk etap kampı için sağlık taramalarının ve testlerin yapılacağı sarı-kırmızılı takımın Cuma gününe kadar Malatya’da hafif tempolu antrenmanlar gerçekleştireceği öğrenildi. Bu arada Yeni Malatyaspor’un yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan dahil edilecek genç oyuncularla birlikte yaklaşık 20 futbolcu ile başlayacağı ifade edildi. Kiralık olarak geçen sezon sözleşmesi sona eren oyuncular ve ülkelerinde bulunan bazı yabancı oyuncuların Malatya’ya gelmeyeceği, FIFA 2018 Dünya Kupasında Fas Milli Takımı kampında bulunan Khalid Boutaib’in ise Bolu kampına sonradan katılacağı belirtildi. Takımdan gönderilmesi gündem de olan Emanuel Dening, Issiar Dia, Nacer Barazite ve Sadio Diallo’nun kendilerine kulüp bulmalarının istendiği, yeni sezonda teknik heyetin bu oyuncuları kadroda istemediği belirtildi.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampı programı doğrultusunda Malatya’da toplanacak sarı-kırmızılıların Cuma gününe kadar sağlık kontrollerini tamamlaması bekleniyor. Öte yandan 1 Temmuz’dan itibaren Bolu’nun Karacasu beldesinde bir otelde Erol Bulut nezaretinde ilk etap çalışmalarına başlayacak Yeni Malatyaspor’un öncelikle kondisyon ağırlıklı antrenman yapacak. 15 günlük ilk etapta futbolcularını askeri eğitimden geçirmeyi düşündüğü öğrenilen Bulut’un takımdaki kondisyonu zayıf olan futbolcuların kendilerini toparlayabilmesi için özel program uygulayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar 2. etap kamp çalışmaları için ise Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ni tercih edecek. Burada 15 günlük kamp programında sistem ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapacağı öğrenilen Yeni Malatyaspor hazırlık maçlarıyla kampı tamamlamış olacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öncelik orta saha, forvet!
Öncelik orta saha, forvet!
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Yeni Malatyaspor’dan altyapı seçmeleri
Dening Paraguay yolcusu mu?
Dening Paraguay yolcusu mu?
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim