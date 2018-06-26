Kaplan sahaya indi

Süper Lig’de geçen sezonu 43 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları dün resmen başladı. 18 Mayıs’ta Kayserispor ile oynanan maçın ardından izin verilen futbolcular ve teknik heyet 38 günlük aranın ardından 2018-2019 sezonu için dün Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplandı. İlk etap kampı için sağlık taramalarının ve testlerin yapılacağı sarı-kırmızılı takımın Cuma gününe kadar Malatya’da hafif tempolu antrenmanlar gerçekleştireceği öğrenildi. Bu arada Yeni Malatyaspor’un yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan dahil edilecek genç oyuncularla birlikte yaklaşık 20 futbolcu ile başlayacağı ifade edildi. Kiralık olarak geçen sezon sözleşmesi sona eren oyuncular ve ülkelerinde bulunan bazı yabancı oyuncuların Malatya’ya gelmeyeceği, FIFA 2018 Dünya Kupasında Fas Milli Takımı kampında bulunan Khalid Boutaib’in ise Bolu kampına sonradan katılacağı belirtildi. Takımdan gönderilmesi gündem de olan Emanuel Dening, Issiar Dia, Nacer Barazite ve Sadio Diallo’nun kendilerine kulüp bulmalarının istendiği, yeni sezonda teknik heyetin bu oyuncuları kadroda istemediği belirtildi.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampı programı doğrultusunda Malatya’da toplanacak sarı-kırmızılıların Cuma gününe kadar sağlık kontrollerini tamamlaması bekleniyor. Öte yandan 1 Temmuz’dan itibaren Bolu’nun Karacasu beldesinde bir otelde Erol Bulut nezaretinde ilk etap çalışmalarına başlayacak Yeni Malatyaspor’un öncelikle kondisyon ağırlıklı antrenman yapacak. 15 günlük ilk etapta futbolcularını askeri eğitimden geçirmeyi düşündüğü öğrenilen Bulut’un takımdaki kondisyonu zayıf olan futbolcuların kendilerini toparlayabilmesi için özel program uygulayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar 2. etap kamp çalışmaları için ise Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ni tercih edecek. Burada 15 günlük kamp programında sistem ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapacağı öğrenilen Yeni Malatyaspor hazırlık maçlarıyla kampı tamamlamış olacak.