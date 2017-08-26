Süper Lig' in 3. Haftasında sahasında Nasri'li, Eto'o'lu Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibiyle 1 - 1 berabere kaldı. Samir Nasri'nin 20. Dakikadaki gölüne 87. Dakikada Khalid ile cevap veren sarı kırmızılılar milli araya 1 puanla girdi. Karşılaşmanın 86. Dakikasında net bir penaltıyı vermeyen hakem Barış Şimşek kararlarıyla büyük tartışmalara neden oldu...
26 Ağustos 2017 Cumartesi 21:59
Süper Lig’in 3. haftasında, Evkur Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mina topa iyi yükseldi. Onun vuruşunda kaleci topu kornere tokatladı. 67. dakikada Maicon’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eto'o topu auta gönderdi. 87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Boutaib’in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: İnönü Stadyumu Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaib xxx, Barazite x (Turgut Doğan dk. 68 x), Eren xxx (Dening dk. 83 x), Azubuike xx (Rahman dk. 90 ?), Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xxx, Mina xxx, Dıa xxx Yedekler: Farnolle, Emre, Pereira, Murat Yıldırım, Sadık, Sincere, Murat Akça Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam Antalyaspor: Boffin xxx, Diego xx, Johannes xx, Da Silva xx, Eto'o xxx, Maicon xx, Nasri xxx (Harun dk. 90 ?), Aydın xx (El Kabir dk. 71 x), Sakıb xx, Salih xx (Grando dk. 90 ?), Celustka xx Yedekler: Ferhat, Ozan, Yusuf Çelik, Yekta, Musa, Emre, Danilo Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Nasri (dk. 20) (Antalyaspor), Boutaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Mina, Chebake, Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor), Da Silva, Sakıb (Antalyaspor)
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