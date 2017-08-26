26 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Kaplan puanı kurtardı!

Süper Lig' in 3. Haftasında sahasında Nasri'li, Eto'o'lu Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor rakibiyle 1 - 1 berabere kaldı. Samir Nasri'nin 20. Dakikadaki gölüne 87. Dakikada Khalid ile cevap veren sarı kırmızılılar milli araya 1 puanla girdi. Karşılaşmanın 86. Dakikasında net bir penaltıyı vermeyen hakem Barış Şimşek kararlarıyla büyük tartışmalara neden oldu...

26 Ağustos 2017 Cumartesi 21:59
Kaplan puanı kurtardı!
Süper Lig’in 3. haftasında, Evkur Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mina topa iyi yükseldi. Onun vuruşunda kaleci topu kornere tokatladı.
67. dakikada Maicon’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eto'o topu auta gönderdi.
87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Boutaib’in önünde kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: İnönü Stadyumu
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın xx, Boutaib xxx, Barazite x (Turgut Doğan dk. 68 x), Eren xxx (Dening dk. 83 x), Azubuike xx (Rahman dk. 90 ?), Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xxx, Mina xxx, Dıa xxx
Yedekler: Farnolle, Emre, Pereira, Murat Yıldırım, Sadık, Sincere, Murat Akça 
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Antalyaspor: Boffin xxx, Diego xx, Johannes xx, Da Silva xx, Eto'o xxx, Maicon xx, Nasri xxx (Harun dk. 90 ?), Aydın xx (El Kabir dk. 71 x), Sakıb xx, Salih xx (Grando dk. 90 ?), Celustka xx
Yedekler: Ferhat, Ozan, Yusuf Çelik, Yekta, Musa, Emre, Danilo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Nasri (dk. 20) (Antalyaspor), Boutaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mina, Chebake, Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor), Da Silva, Sakıb (Antalyaspor)

FATİH AVCI

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