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KAPLAN PUAN ARIYOR

Süper Lig’de son 3 maçtır gol yemeyen, 4 maçtır da bileği bükülmeyen Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor’a konuk oluyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmaya atom karıncası Azubuike’den yoksun çıkacak sarı kırmızılı ekibimizde yeni transferler Doria ve Gilberto ilk on birde olmayacak. Zorlu maçı Malatyaspor’un belalısı Cüneyt Çakır yönetecek.

KAPLAN PUAN ARIYOR

Süper Lig’de son 3 maçtır gol yemeyen, 4 maçtır da bileği bükülmeyen Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor’a konuk oluyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmaya atom karıncası Azubuike’den yoksun çıkacak sarı kırmızılı ekibimizde yeni transferler Doria ve Gilberto ilk on birde olmayacak. Zorlu maçı Malatyaspor’un belalısı Cüneyt Çakır yönetecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:34
KAPLAN PUAN ARIYOR

Yeni Malatyaspor Süper Lig’deki başarılı serisini sürdürmek istiyor. Bugün Süper Lig’in gündüz bölümünde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekibimizde nefesler tutuldu, gözler maçın başlayacağı saat 16.00’ya çevrildi. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alarak, geride kalan 19 haftada en iyi dönemini yaşayan Yeni Malatyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını korumak için bugünkü maçı fazlasıyla önemsiyor.

AZU YERİNE SADİO DİALLO

Devre arasında 6 oyuncu gönderip, 5 takviye yapan Yeni Malatyaspor’da yeni oyuncuların 11’de şan bulması beklenmiyor. Sivas maçındaki kadrosundan sadece zorunlu olarak Azubuike’yi kesecek Erol Bulut bu ismin yerine Sadio Diallo’ya şans verecek. Doria’yı yedek soyunduracak Bulut, son transfer Gilberto’yu ise 21 kişilik kadroya almadı. Genç oyuncular Berk, Gökhan ve Mustafa ise yedek kulübesin olacak. Hafta içi yaptığı açıklamalarda Khalid’e güvenini tekrarlayan Bulut, hücum hattında Adem, Pereira ve Khalid’den vazgeçmeyecek.

ÇAKIR’IN ATANMASINA TEPKİ

Ligin ilk yarısında 1 – 1 berabere kaldığı Antalyaspor’dan en kötü 1 puan getirme umuduyla sahaya çıkacak temsilcimizi bu zorlu deplasmanda Malatyalı futbolseverler de yalnız bırakmayacak. Öte yandan maçı yönetecek Cüneyt Çakır’a tepkiler dinmiyor. Ligin ilk yarısındaki Akhisarspor karşılaşmasında Yeni Malatyaspor’un net bir penaltısını vermeyen Çakır, Malatyalıların tepkisini çekiyor. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Çakır’ın maça atanmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ediyor.busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 03.02.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
Doria Ve GilbertoYeni Malatyaspor
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