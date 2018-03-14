KAPLAN MORALSİZ BAŞLADI

Ligde Fenerbahçe’ye evinde 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu gözlenirken teknik direktör Erol Bulut’un oyuncularına Trabzonspor maçına konsantre olunması uyarısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 4 hafta aradan mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının ardından verilen 1 günlük aranın ardından toplandı. Pazar günü deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak sarı-kırmızılılar dün gerçekleştirdiği idmanla bu maçın hazırlıklarına start verdi. Orduzu Pınarbaşı'nda yapılan antrenmana hafif sakatlığı bulunan Issam Chebake katılmazken, Michael Pereira saha kenarında düz koşu yaptı. Arturo Mina ve Rahman Buğra ise ağrılarından dolayı çalışmayı yarıda bıraktı.

Antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk on birde oynayan futbolcular düz koşu yaparken, diğerleri ise dar alanda pas ağırlıklı maç yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut antrenman başında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak, Trabzon maçına konsantre olunması uyarısında bulundu.

Gol yollarında sorun yaşadıklarını ve bunu bu haftaki Trabzon maçında çözmeleri gerektiğini belirten Bulut, "Biz iyi bir takımız. Bunu Fenerbahçe karşısında da gösterdik. Ancak gol yollarında biraz konsantre eksikliği yaşıyoruz. Bunu Trabzon karşısında çözmeliyiz." dedi. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi