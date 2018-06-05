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Kaplan Malatya’da toplanacak

Sarı-kırmızılı takımın, yeni sezon kamp programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak başlayacak. 1. etap kamp hazırlık aşamasını 5 gün boyunca kendi evinde yapacağı sağlık kontrolleriyle geçirecek olan olan sarı-kırmızılılar 30 Haziran’da Bolu’ya hareket edecek.

Kaplan Malatya’da toplanacak

Sarı-kırmızılı takımın, yeni sezon kamp programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak başlayacak. 1. etap kamp hazırlık aşamasını 5 gün boyunca kendi evinde yapacağı sağlık kontrolleriyle geçirecek olan olan sarı-kırmızılılar 30 Haziran’da Bolu’ya hareket edecek.

05 Haziran 2018 Salı 12:35
Kaplan Malatya’da toplanacak

Süper Lig’deki ikinci sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte Teknik Direktör Erol Bulut ile yola devam edilmesi kararının ardından gözler hazırlık kampına çevrildi. Genç çalıştırıcı Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampının programı ise netleşti. Buna göre Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için Bolu Termal Tesisleri'ne geçecek. Bolu’da 15 gün kamp yapmayı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi. Yeni Malatyaspor’da Türkiye dışı bir kamp programının ise şu an için düşünülmediği bildirildi. Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan Aytaç Kara, Mateus Doria ve Gilberto Oliveira dışında diğer oyuncuların tamamının kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.

PEREİRA VE MURAT

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmalarının da hız kazandığı öğrenildi. Yabancı transferinde geçen sezon bazı oyuncularda beklediği verimi alamayan Yeni Malatyaspor’un özellikle yabancı transferinde ince eleyip sık dokuyacağı ifade ediliyor. Kompakt oyun anlayışına uygun, uzun vadede takıma katkı sağlaması düşünülen isimler üzerinde mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetimin yabancı transferinde acele karar vermeyeceği öğrenildi. İç transferde ise sözleşmesi sona eren bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken, Erol Bulut’un yönetime verdiği rapor doğrultusunda Michael Pereira ve Murat Yıldırım ile tekrar anlaşılacağı öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporKampYeni Sezon
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