Kaplan lidere hazırlanıyor

Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenmana forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, liderle deplasmanda oynayacakları müsabakanın her anlamda kendilerini gösterebilecekleri bir 90 dakika olacağını söyledi. Bulut, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında bazı noktalarda hatalar yatıklarını da kaydederek, Başakşehir maçında tüm oyunculardan daha özverili mücadele beklediğini söyledi. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.