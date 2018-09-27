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Kaplan lidere hazırlanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında pazartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaplan lidere hazırlanıyor

Süper Lig'in 7. haftasında pazartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:00
Kaplan lidere hazırlanıyor

Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenmana forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, liderle deplasmanda oynayacakları müsabakanın her anlamda kendilerini gösterebilecekleri bir 90 dakika olacağını söyledi. Bulut, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında bazı noktalarda hatalar yatıklarını da kaydederek, Başakşehir maçında tüm oyunculardan daha özverili mücadele beklediğini söyledi. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.

MEHMET KIROĞLAN

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMedipol Başakşehir
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