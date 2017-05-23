Topladığı 61 puanla doğrudan Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yeni Malatyaspor ikincilik kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı takım şampiyonluğu son hafta Sivas’ta kaçırsa da kupa kaptan Sedat’ın ellerinde yükseldi. Kulüp binasında toplanan futbolcular üstü açık otobüse bindi. Futbolculara Ak Parti Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı MKYK üyesi Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Kulüp Başkanı Adil Gevrek eşlik etti.

TÖREN ŞEHİT HABERİNDEN VE YAĞIŞDAN DOLAYI SÖNÜK GEÇTİ

Kutlama töreni için günler öncesinden hazırlıklar içersine giren Yeni Malatyaspor Kulübü’nün tüm planları ters gitse de kupa töreni gerçekleşti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni statta yapılacak bir törenle kupayı vereceği planlanmış ancak gerekli organizasyon yapılamamıştı. Sivasspor maçında alınacak 1 puanla şampiyon olunacağı ümidiyle tören pazartesine ertelenirken, alınan farklı mağlubiyet camianın ağız tadını kaçırmıştı. Tüm bunlara Amanos Dağları’ndan gelen Malatyalı şehir haberi ve Kupa Töreni saatindeki yağmur yağışı da eklenince tören oldukça sönük geçti.

KUPAYI ALİ DÜŞMEZ VERDİ

Saat 18.00’dan itibaren üstü açık otobüsle Kışla Caddesi’nden meydanlara hareket eden futbolcular, yönetim ve teknik heyet, kupayla birlikte şehir turu attı. Saat Kulesi yanında taraftar tarafından karşılanan takım otobüsü daha sonra şehir merkezindeki araçların eşliğinde Kapalı Çarşı Meydanı, Dörtyol ve Sıtmapınarı güzergâhından Belediye yanındaki tören alanına ulaştı. Yakılan meşaleler ve açılan bayraklarla şehri bir kez daha sarı kırmızıya boyayan taraftarlar, tören alanında protokol konuşmaları ve futbolcuların takdimi sırasında takımlarını destekledi. Protokol konuşmalarının ardından futbolcular tek tek sahneye davet edilirken, daha sonra TFF İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez Yeni Malatyaspor’un lig ikinciliği kupasını verdi. Atılan konfeti ve havai fişeklerle coşku tavan yaparken, törenin kutlama bölümündeki konser Malatyalı şehitten dolayı iptal edildi.







FATİH AVCI