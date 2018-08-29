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Kaplan Konya’ya bileniyor!

Yeni Malatyaspor, haftanın açılış maçında sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’deki ikinci sezonuna iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar güçlü rakibi karşısında alacağı 3 puanla milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Kaplan Konya’ya bileniyor!

Yeni Malatyaspor, haftanın açılış maçında sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’deki ikinci sezonuna iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar güçlü rakibi karşısında alacağı 3 puanla milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:22
Kaplan Konya’ya bileniyor!

Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te seyircisi önünde Konyaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi başlayarak taraftarını memnun eden sarı-kırmızılılar haftanın açılış maçında karşılaşacağı Konyaspor müsabakasında 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, takımda morallerin iyi olduğu gözlendi. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı düzenleyerek Konya maçıyla ilgili konuşan Erol Bulut, rehavet uyarısında bulundu. Rakiplerine her zaman saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Bulut, “Sezona iyi başladık ancak henüz istenilen düzeyde değiliz. Sahadaki mücadelenizden memnunum. Oyun anlayışımız da oturmaya başladı. Bazı nokralarda eksiklerimiz var, onunda zamanla düzeleceğine inanıyorum. Sizlerden daha fazla özveri istiyorum. Bu hafta zor bir maç bizleri bekliyor. Çıkıp sahada varımızı ortaya koyarak, taraftarımıza bir galibiyet armağan etmeliyiz. Biz rehavete kapılmadan rakiplerimize saygı duyarak yolumuza devam edelim gerisi gelir inşallah” dedi. Düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. busabahmalatya.com

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KonyaKaplan
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