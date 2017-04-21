21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Kaplan Karadeniz'de

TFF 1. Lig’in 29. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya’daki son hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla Giresun’a uçtu. Sarı kırmızılı takımda cezalı olan Sadık ve Eren Tozlu 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

21 Nisan 2017 Cuma 11:34
Kaplan Karadeniz'de

  Giresun maçının Malatya’daki son çalışmasını Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapan Yeni Malatyaspor, Eskişehir ve Ümraniye mağlubiyetlerinin izlerini çabuk sildi. Tam kadro yapılan antrenmanda sakatlığı yeni düzelen golcü futbolcu Jonathan Ayite, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, Eskişehirspor maçının unutulup, Giresun maçına motive olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İRFAN BUZ’DAN OYUNCULARA ÖZGÜVEN!
  Toplantının bazı bölümlerinde sesini yükselterek konuşan Buz, “Arkadaşlar farkındasınızdır herhalde, biz lideriz ve önemli bir avantaj yakalamış durumdayız. Futbolda yenilgi de vardır, galibiyette. Sadece bir maçı kaybettik. Rakibimizin kendi sahasında farklı skorlarla kaybettiği maçları unutmayın. Yani herkes yenilebilir. Biz de günümüzde değildik ve yenildik. Kafanızı kaldırın ve biz bu işi başaracağız diye haykırın. Ben bunu net bir şekilde söylüyorum, biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra dar alanda çift kale maç yaparak, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı. Antrenmanın ardından tesislere geçen Yeni Malatyaspor, dün akşam saatlerinde hava yoluyla aktarmalı olarak maçın oynanacağı Giresun’a gitti. Malatya ekibinde kart cezalıları Eren Tozlu ve Sadık Çiftpınar kafileye dahil edilmedi.

FATİH AVCI
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